Googleplex olarak da bilinen Google Mountain View ve dünyanın en önemli şehirlerinde bulunan merkez büroları, çalışma alanları ve içinde barındırdığı sosyal tesislerle dünyanın en güzel iş yeri olmaya aday!

Google'ın çalışanlarına sunduğu imkanları biliyoruz. Eğlenceyi işin bir parçası olarak kabul eden Google, çalışanlarına masaj odaları, ücretsiz gurme yemekleri, iş partileri, sosyal alanlar gibi birçok avataj sağlıyor. Bu mekanlar da teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaları göze çarpıyor. Bu haberimizde dünyanın dört bir yanından en güzel Google ofislerini derledik. Camenzind Evolution tarafından tasarlanan, Google'ın Zürih ofisinde çalışma odası olarak hizmet veren yumurta şeklindeki odalar. Zürih ofisindeki bu toplantı odası, tasarımı ile bir tüneli andırıyor. Yalnız klostrofobisi olanlar için uygun bir toplantısı odası değil. Zürih'deki çalışanlar, ofiste futbol ve basketbol oynayabilirler. Renkli Dublin ofisleri, dinlenmek ve çalışmak için oldukça konforlu şekilde tasarlanmış. Ofislerde çalışanların pozitif duygularını ortaya çıkarmak için bazı alanları yeşillendirmeyi unutmamışlar. Ofislerde çalışanların kitap okuyabileceği geniş kütüphaneler bulunuyor. Google'ın Washington merkezindeki bir yemekhane. Sosyal alanlar konusunda basketbol ve futbolla yetinmeyen Google, ofise bir tırmanma duvarı da koymuş. Google'ın Paris ofisinin içinde, parlak kırmızı Citroen 2CV antika bir araba var. Rahatlamak isteyen çalışanlar için, Google'ın Chicago ofisinde oyun konsollarının bulunduğu bir oda var. Google Chicago ofisindeki bu asılı bölmeler, çalışma ve dinlenme alanı olarak kullanılıyor. Google'ın Moskova ofisindeki sosyal alanlarda çalışanlar, masa tenisi ve langırt oynayabiliyorlar. Mimar Frank Gehry tarafından tasarlanan Venice Beach bürosunda, özel bilardo masası ve klasik arcade oyunları var. Şirketin Venedik Plajı'ndaki girişi çok benzersiz! Çalışanlar ofise girerken dev bir dürbünün içinden geçiyor. Google'ın Toronto ofisindeki çalışanlar, çatıda minyatür golf oynayabiliyor. Google bu kadar spor alanı yapar da, müzik yapmak için stüdyo kurmaz mı? Google'ın Toronto ofisindeki müzik stüdyosunu keşfedin! Mountain View'deki çalışanlar, kampüste kum voleybolu oynayabilirler. Çalışanlar, ışık ve sesleri tamamen engelleyen uyuma kabuğunun içinde küçük zamanlı kestirmeler yapabilirler. Google'ın New York ofisi o kadar büyük ki çalışanlar, bir yerden bir yere gitmek için scooter kullanıyorlar. Duvarlara yapıştırılmış sticekerler, ofislerin her yerindeler!

Kaynak : http://www.businessinsider.com/google-offices-worldwide-photos-2017-7/#googles-zurich-switzerland-office-which-was-designed-by-architecture-firm-camenzind-evolution-has-egg-shaped-pods-that-serve-as-meeting-rooms-1