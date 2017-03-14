Google'ın Düşen Balonu, UFO Paniğine Neden Oldu

Google'ın Project Loon kapsamındaki balonlarından biri, teknik arıza nedeni ile bir köye düştü. Bölgedeki halk ise UFO alarmına geçti.

Wi-Fİ sinyalleri taşıyan balonlar aracılığı ile interneti çok daha geniş bir alana yayma amacı ile Project Loon'u geliştiren Google, projenin startını Sri Lanka'da vermiş ve ilk balon havalanmıştı.

İşte bu balonlarının sayısını yavaş yavaş arttıran Google, buna karşın teknik sorunlar da yaşamaya devam ediyor. Daha önceden Sri Lanka'da havalanacak balonun test uçuşu sırasında da bir arıza meydana gelmiş, sonrasında ise balon Sri Lanka'daki bir çay tarlasına düşmüştü.

İşte bu olayın benzeri, bu kez Kolombiya'da yaşandı. San Luis'deki küçük bir kasabaya düşen Project Loon balonu, bölgedeki insanlarda da UFO paniği yarattı.

Bölgedeki halkın "gökten enteresan bir cisim düştü ve içinden bilinmeyen bazı sıvılar sızıyor" şeklinde ihbarlar yağdırması üzerine olay yerine giden polis, yaptıkları incelemeler sonucunda bunun Google bünyesindeki X şirketi tarafından geliştirilmiş, Project Loon dahilinde bir balon olduğunu anlamış.

Tabi polisin gerçeği gizlediğini düşünen bazı köylüler ise bunun bir UFO olduğu yönünde ısrarlarını da sürdürmüşler.

Balonun neden düştüğü ile alakalı henüz Google cephesinden gelmiş bir açıklama mevcut değil.