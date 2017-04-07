Hiçbir engelin aşılamayacağına dair ülkemizden yetişen en örnek insanlardan Esra Güler'i ve Google kariyerini yakından tanıyalım.

Google, belki de birçok kişinin çalışmak için hayalini kurduğu şirketlerin başında geliyor. Haliyle biz de memleketimizden fersah fersah uzakta olan San Francisco şehrindeki Silikon Vadisi’inde bulunan teknoloji devinin kadrosunda çalışan Türkleri oldukça merak ediyoruz. Oraya gidiş hikayeleri, kariyer yolculukları ve elbette ki Google’daki olan iş hayatları...

Aslında bu merakın arkasında oralara kadar gitmenin imkansız olduğu düşüncesi yatıyor. Fakat bu düşünceyi kafalarından sonsuza dek çıkartıp başarılı olmuş birçok Türk, Google’ın merkez ofisinde görev almayı başarmış durumda. Bunlardan birisi de pazarlama sektöründeki kariyerinin yarısını Google’da çalışarak geçiren Esra Güler.

İstanbul’da doğan Güler’in Google kariyeri, firmanın İstanbul ofisindeki pazarlama biriminde başlamış. Rüya gibi bir çalışma hayatının onu beklediğinden habersiz olduğunu söylemek zor, zira yaptığı projeler ve ortaya attığı fikirlerle kendini belli etmeyi başarmış. Kendisi şu an Google'da kıdemli bir pazarlama yöneticisi olarak çeşitli ticari ve tüketici pazarlama projelerinden sorumlu.

Peki Hangi Projesi ile Google'da Dikkatleri Üzerine Çekmeyi Başardı?

Google’ın reklam ajansları ve global kanallar için dünya çapında uzun yıllardır uygulamakta olduğu program Google Partners projesi, Esra Güler’in ortaya koyduğu bir fikir. Bu proje onu İstanbul’dan alıp Silikon Vadisi’nin ve dünyanın en gözde ofislerinden birine götürmüş.

YouTube gibi Google hizmetlerinde de kullanılan Partners projesi ilk kez Türk kullanıcılar için pilot olarak Türkiye’de hizmete girmiş. Sonra İngiltere ve İrlanda ardından tüm dünya... Bugün Google’ın reklam politikalarının altında yatan en büyük fikirlerden birisi Türkiye’de yetişmiş bir iş kadının ürünü anlayacağınız.

Zaman içerisinde Türkiye’den dünyaya açılan bu muhteşem fikriyle Google’ın Platinium Pazarlama ödülünü almış Güler. Şu anda firmanın merkez ofisinde yönetilen projenin 100'den fazla çalışanı bulunuyor ve 57 ülkede kullanılıyor. Küresel bir projenin mimarı olan Esra Güler ise projeyi yöneten isimlerin başında geliyor.

Ünü İş Dünyasında Hızla Yayılmaya Devam Ediyor

Alibaba.com'un CEO'su Jack Ma ile 50.000'den fazla yerel işletmeyi küresel pazarlara açmak için bir ortaklık başlatıyor Google. Esra Güler ise Jack Ma'ya İstanbul'daki Kapalıçarşı'yı tanıtıyor ve Ma'ya kendisine ilham kaynağı olduğu için ona teşekkür ediyor. Ayrıca, yüzlerce küçük Türk şirketinin Avrupa Birliği (AB) kaynaklı finansman elde etmesine yardımcı olmak için öncülük etmeye devam eden Güler, Dünya Bankası’na bir proje daha gönderiyor. Bu proje de, 2008 yılında Euromoney Orta ve Doğu Avrupa Forumu'nda başarı hikayesi olarak Avrupa maliye bakanlarına sunuluyor ve yaklaşık 100 bin çalışan arasında "Yılın En İyi Çalışanı" yarışmasına aday gösteriliyor.

Anlayacağınız Güler, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü okurken de mezuniyetinin ardından da boş durmamış. Kariyeri boyunca gelişmekte olan pazarlara yönelik girişimci fikirler geliştirmek için güçlü işlere olan tutkusunu takip etmiş. Üç kıtadaki ticari kalkınma ve pazarlama alanlarında egemenliklere meydan okuyarak ve yeniliklere olan ilgisiyle sınırları zorlayarak engelleri aşmayı kendisine görev bilmiş.

Şu an bu emeğinin karşılığını ise güvenilir bir lider haline gelmeyi başardığı için fazlasıyla alıyor. Ayrıca, kadınları güçlendirmeye ve iş dünyasına daha fazla dahil etmeye yönelik inancıyla uluslararası arenada bir örnek oluşturuyor.

Biz de kendisine olumsuz düşünceleri yıkıp harekete geçme konusunda Türk gençlerine örnek olduğu için teşekkürlerimizi iletiyoruz.