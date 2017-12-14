Google’ın Eski Android Sürümleri İçin Çakallık Yapıyor!

Google eski sürüm Android’e sahip kullanıcıları sözde önemsiyor. Ülkemizde hala tam anlamıyla kullanımda bile olmayan Google Asistan ile igili çakalca bir yaklaşımla, dünya genelinde büyük oyun oynuyor.

Eğer eski bir Android sürümüyle çalışan telefona sahipseniz Google, sizin gibi milyonlarca kullanıcıyı önemsediğini göstermek için hiç de tatmin edici olmayan bir yaklaşım sergilemeye başladı.

Yaşamına Pixel cihazlarının içinde başlayan Google’ın sesli asistanı, diğer Android cihazlara geçtiğimiz Şubat ayında getirilmişti. Açıkçası bizler de sevinmiştik fakat firma, Google Asistant uygulamasını o dönemin amiral gemileri olan Samsung Galaxy S7 ve HTC 10 gibi yeni telefonlara sundu. Üstelik bu hizmet ülkemiz dahil dünyanın birçok noktasında tam anlamıyla kullanıma sokulmadı.

Eğer 7.0 Nugat sürümüne sahipseniz, cihazın içinde bulunan Google uygulamalasında sesli bir asistan göreceksiniz. Daha eski sürümlere sahip kullanıcılar ise bu desteği yeni bir girişimle görmeye başladılar. Yayınlanan resmi blog yazısında Android 7.0 Nougat, 6.0 Marsmellow ve 5.0 Lollipop versiyonlarının tam sürümlü Google Asistan güncellemesi alacağı söylendi.

Küresel olarak 5.0 Lollipop sürümünün %26 ile yüksek bir kullanım miktarına sahip olduğunu ve sadece ülkemizde bile bu sürümle çalışan milyonlarca cihaz olduğunu belirtelim. Nexus 6 cihazını kullanıyorsanız, ülkemizdeki kısıtlı Asistan servisiyle aynı hizmeti alıyorsunuz demektir. Telefonunuza seslenmek yerine Google uygulamasını açarak asistan ile etkileşim kurabilirsiniz.

Google’ın bu adımı, eski sürümleri kullanan kişilerin gözlerini boyamak için attığına dair en önemli kanıt. Hindistan’da eski sürümlere ait cihazların sayısı oldukça fazla. Google bu ülkede pazarladığı cihazlardan Asistan dahil bütün hizmet bedelleriyle cebini dolduruyor. Ancak Google Asistan güncellemesi Hindistan’da yayınlanmıyor.

Ülkemiz özelinde konuşacak olursak, biz Pixel ve Pixel 2 cihazlarına direkt Google aracılıyla ulaşamıyoruz. Google’ın mağazasında hala ilginç bir şekilde Türkiye’ye Pixel cihazları sunulmuyor. Ancak ve ancak uluslararası hizmet veren alışveriş sitelerinden satın alabiliyoruz. Teknoloji mağazalarında ise hiç satılmıyorlar. Google Asistan için yapılan yeniliklerden etkilenmiyor olmamız, büyük ihtimalle bu durumla ilgili.

Ne olursa olsun, Google bu konuda bir tepkiyi hak ediyor.