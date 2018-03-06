Google’da bir dönem CEO olarak görev yapan Eric Schmidt, yapay zekalardan şu an için olmasa da 10-20 yıl sonra endişelenebileceğimizi söyledi.

Günümüzün en önemli sorularından birisi, yapay zekalı robotların gelecekte bize savaş açıp tüm insanları öldüreceği oldu. Hawking, Musk gibi insanlar bile bu olayın sonucunda yapay zekaların kazanabileceğini düşünüyor. Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt ise yapay zeka teknolojisi konusunda yaptığı açıklamada, yapay zekaları daha sonra düşünmeye başlamamız gerektiğini açıkladı.

Günümüzde karşımıza çıkan bilim kurgu filmlerinde genel anlamda yapay zekaların bizlere karşı ayaklandığı projeler görüyoruz. Bu da pek çok insanın olumsuz yönde düşünmesini sağlıyor. Musk gibi günümüz teknolojilerine yön veren insanların yapay zekalarla ilgili korkutucu açıklamalar yapması da, pek çok insanı korkutuyor. Musk gibi kişiler yapay zekalar hakkında kötü düşüncelere sahip olsa da, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg de yapay zekanın zararlı değil yararlı bir teknoloji olduğunu düşünüyor.

Geçtiğimiz hafta Münih’te düzenlenen güvenlik konferansında konuşan Schmidt, “Herkes filmlerden esinlenilen ölüm senaryoları hakkında konuşmaya pek hevesli. Ancak ben kendimden emin olarak söylemeliyim ki, tüm bunlar 10-20 yıl kadar uzakta. Bu konuda endişelenelim, ancak biraz daha ileride endişelenelim” dedi. Yapay zekaların bir tehlike yarattığını kabul eden Schmidt, buna rağmen etrafta dolaşan senaryoları doğru bulmadığını açıkladı.

"Herkese hatırlatmak istediğim noktalardan biri de, bu teknolojilerin pek çok hata barındırdığı ve bu yüzden hayati meselelerde kullanılamayacağı. Örneğin, ben tüm uçuş kararlarının yapay zeka tarafındn alındığı bir uçakta uçmak istemem. Teknoloji henüz yeterince güvenilir değil, pek çok hatayı bünyesinde barındırıyor. Kullanıcıları daha akıllı hale getirecek bir teknoloji, ancak ben komuta ve kontrol görevini yapay zekaya vermezdim” diyen Google’ın eski CEO’su, bu teknolojinin ilk başta iş konusunda sorunlar yaratacağını açıkladı. Bazı vasıfsız iş sınıflarını yok edip yerine farklı işlerin geleceğini açıklayan Schmidt, bu tarz polemikler için henüz çok erken olduğunu açıkladı.