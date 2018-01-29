Google'ın kendi akıllı telefonlarına sunduğu HDR+ özelliği, bir geliştiricinin hazırladığı APK ile çift kameralı LG amiral gemilerine de geldi.

Google’ın Nexus ve Pixel cihazlara sunduğu kamera uygulamasında bulunan HDR+ özelliği, fotoğrafların kalitesini gözle görülür bir şekilde arttırıyordu ve diğer Android telefonların bu özellikten mahrum kalması elbette söz konusu olamazdı.

Öyle de oldu; HDR+ özelliğini diğer Android telefonlara da getiren ilk APK geçtiğimiz Ağustos ayında kullanıcılara sunuldu. İlerleyen aylarda gelen güncellemeler ile uygulamaya RAW desteği, hareketli fotoğraf desteği, portre modu desteği ve dahası eklendi.

Fakat uygulamanın hala büyük bir eksiği bulunuyordu; çift kamera teknolojisi ile uyumlu olarak çalışamıyordu. Bu da HDR+ özelliğini piyasadaki en güçlü amiral gemilerinin kullanamadığı anlamına geliyordu.

Çift kamera teknolojisinin pek çok farklı kullanımı vardır. Bunların en popülerleri bir RGB ve bir monokrom kamera, bir yüksek kaliteli kamera, bir derinlik algılayıcı kamera, LG amiral gemilerinde olduğu gibi bir ana kamera ve bir geniş açı kamerası.

Bir XDA Developers üyesi olan cstark27, LG G5, LG G6, LG V20 ve LG V30’un geniş açılı kameralarını destekleyen bir HDR+ beta uygulaması yayınladı. LG’nin rakipsiz geniş açılı kamerasına özel uygulama, son derece kaliteli fotoğraflar çekilmesini sağlıyor.

Uygulama, LG amiral gemilerine özel olarak hazırlandı. Bu nedenle Galaxy Note 8, Nokia 8, Xiaomi Mi A1 ya da Essential Phone gibi diğer çift kameralı amiral gemilerinde başarılı sonuçlar elde edemezsiniz. LG amiral gemileri için HDR+ APK’sını buradan indirebilirsiniz.