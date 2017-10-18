Google'ın Gelişmiş Güvenlik Sistemi Hackerlara İzin Vermiyor

Google'ın geçtiğimiz günlerde aktive ettiği yüksek güvenlik sisteminin getirileri ve götürüleri neler?

Dijital güvenlik söz konusu olduğunda yıllardır süre gelen güvenlik ve konfor takası, şimdiye kadar hep kullanıcıların büyük çoğunluğunun talep ettiği konfor yönündeydi. Google’ın yeni sistemi buna tam olarak zıt bir yaklaşımla hesapların daha önce hiç bir firmanın izin vermediği kadar korunmasına imkan sağlıyor.

Salı günü Google tarafından tanıtılan Gelişmiş Koruma ayarları, Google Hesapları’na yerleştirildi. Sistem hackerların ve kötü niyetli kişilerin Google hesaplarına ulaşmasını şimdiye kadar hiç olmadığı kadar zor hale getiriyor. Ultra güvenli olan bu mod, şüphesiz paranoyaklara ya da hesaplarının yüksek hacklenme riski olan kullanıcılara hitap ettiği aşikar. Sistemin amacı, hackerların kullanarak hesabınıza erişebileceği tüm zayıf halkaları ortadan kaldırmak ve hesabınızı ne olursa olsun güvende tutmak. Bunu yapmak için ise bir kaç ek güvenlik prosedürü sisteme dahil ediliyor.

Fiziksel Doğrulama

Masaüstü bir cihazdan (veya laptoplardan) Google hesabına erişmek isteyen über güvenlikli kullanıcılar, özel bir USB anahtara sahip olmak zorundalar. Mobil cihazlardan erişmek için ise bir Bluetooth cihaza sahip olmak gerekiyor. Kullanıcıların kendilerinin bu cihazları satın almalarını gerektiren sistem, evrensel cihazlardan meydana geliyor ve “Universal Second Factor” ya da “U2F” cihazları olarak 20 dolara bulunabiliyor. Mobil cihazlar için ise aynı ürünlerin Bluetooth LE destekli halleri 25 dolara satın alınabiliyor. Google’ın açıklamasına göre FIDO Alliance adlı kimlik doğrulama protokollerini yöneten firmanın onayladığı tüm cihazlar kullanılabilir olacak.

Üçüncü Parti Uygulama Kısıtlaması

Google hesabımıza erişim hakkı bulunan uygulamalar, Gelişmiş Koruma’yı aktive ettiğiniz anda Google sistemine hiç bir şekilde erişim sağlayamıyor. Google hesabınızı sadece Google servisleri kullanabiliyor ve bu sayede insanların dışarıdan hesaba müdahele etme ihtimali bir hayli düşüyor.

Çok Daha Zorlayıcı “Şifremi Unuttum” Aşamaları

Eskiden de pek kolay olmayan Google’ın şifre kurtarma sistemi, güvenlik gereksinimi duyan kullanıcılar için çok daha zorlaşıyor. Durum öyle bir hal alıyor ki, hesabınızın şifresini unutmanız durumunda bir kaç gün boyunca hesabınızı geri almak için uğraşmanız gerekiyor.

E-Posta ve Bulut Dosyalarında Yüksek Güvenlikli Taramalar

Hesabınız bu özellik sayesinde sadece sizden kaynaklı olaylara güvenlik eklemiyor, size gönderilen e-postaları ve dosyaları da şimdiye kadar kullanılmamış kadar yüksek duyarlılıkta bir tarayıcıyıla kötü niyetli yazılımlardan arındırıyor. Bu antivirüsün dezavantajı ise size gelen e-postalar 60 saniye civarı gecikiyor, sebebi ise açık, virüs taraması.

Google’ın özelliği tanıtırken yaptığı açıklamalar, bu tür bir güvenlik protokolüne ihtiyacı olan kullanıcı sayısı hiç de küçük olmayan bir azınlıktan oluştuğunu belirtiyor. Bunun yanında, firma geçtiğimiz ABD seçimlerinde Gmail hesabı hacklenen ve WikiLeaks’te Hillary Clinton ile geçen hassas görüşmelerin haftalarca yayınlanmasıyla sonuçlanan Hillary Clinton’un propaganda yöneticisi John Podesta’nın hesabında bu sistem aktif olmuş olsaydı, dünyanın şuan çok farklı bir yer olacağı ifade ediliyor.

Size göre hangisi daha geçerli; konfor mu yoksa üst düzey güvenlik mi? Siz bu özelliği kullanmaya başlayacak mısınız?