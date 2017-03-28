Bilgisayar bilimleri okuyan Max Roesett isimli öğrenci, Google'da projesi hakkında araştırma yaparken bir sayfa ile karşılaştı. Sayfadaki algoritmik soruları cevaplayan genç, Google'da işe alındı.

Google, birini işe alırken en titiz davranan şirketlerden biri. Bugüne dek bu firmada çalışmak istemeyen biri olduğunu -en azından hayatının bir dönemi için- hiç duymadım. Ancak bu büyük firmada çalışmak için illaki kapılarını çalmak zorunda değilsiniz. Google’ın kod kitabına uyan arama alışkanlıklarına sahipseniz, belki de firma sizin kapınızı çalar. Bazı fütüristler, gelecekte insanların algoritmalar tarafından işe alınacağını ileri sürüyorlardı. Ancak Google’ın gerçekleştirdiği “gizli arama” algoritması ile bu durum pek de “gelecek” olarak kalmadı.

Max Rosett isimli genç, Google’ın kendisini nasıl işe aldığını blogunda paylaştı. Max, bilgisayar bilimleri okuyan bir genç. Bir proje hazırlıyan Max, “Python lambda ifadeler” denilen programlama ifadeleri ile projesi için bir araştırma yaptı. Birden Google’ın mesajı sayfada belirdi: “Dilimizi konuşuyorsun. Yarışa var mısın?”. Tıpkı bir atari oyundaki gibi karşısına çıkan “Oynamak İstiyorum” ve “Teşekkürler” düğmelerden tereddütsüz birincisine tıklayan Rosett, bir dizi programlama sorusunu cevaplamış.

Sorular, belli bir süre içerisinde ve ancak algoritma bilgisine sahip kişilerin cevaplayacağı türdenmiş. Altıncı soruyu da çözdüğünde Rosett’ten iletişim bilgilerini girmesi istenmiş. Birkaç gün sonra da Google’dan gelen bir telefonla özgeçmişini göndermesi rica edilmiş. İnsan kaynakları ile başlayan tipik işe alma süreçlerini geçtikten sonra Rosett, Silikon Vadisi’nin dev şirketinde işe alınmış.

Python bilmenin faydalarından bahsetmiştik, Rosett bu sayede Google’da işe girebildi. Ancak onun yaptıklarını yaparsanız, Google’ın gizemli sayfası çıkmayacaktır. Ancak eminiz ki Google’da yetenekli insanları işe almak için birçok gizemli sayfa var. Bunları kendiniz keşfetmelisiniz.