Google'ın Getty Images ile yaptığı anlaşmadan sonra, Görsel Aramalar'da telif hakkı olmayan bir çok görselde "Tam Boyutlu Gör" seçeneği kalktı. Peki "Google Görsel Arama" nasıl eski haline getirilir?

Getty Images'ın Google'In Görsel Aramaları konusunda epeydir süren bir sorunu olduğunu, daha önce sizlere aktarmıştık. Yaşanan davalaşmalar sonucunda ise, telif hakları olan görseller, artık Google Görsel Aramalar'da bir uyarı ile birlikte çıkacaktı. Google değişimi yapsa da, yapılan değişimin dikkatsizce mi yapılmasından bilinmez, telif haklarına sahip olmayan görseller de bu durumdan etkilenmeye başladı.

Zaten hala Google Görsel Aramalar'da, eğer Google Chrome'a sahipseniz, resme sağ tıklayıp "Resmi yeni sekmede aç" diyerek görselin tam boyutlu haline ulaşabiliyorsunuz. Ancak "Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum!", "Eski Google Görsel Aramalar arayüzünü geri istiyorum!" diyenlerdenseniz, aslında daha kolay bir yöntemimiz de var.

Yine Google Chrome kullanıcısıysanız, buradaki eklentiyi tarayıcınıza kurarak, eski Google Görseller arayüzüne kavuşabilirsiniz. Bütün arama sonucu çıkan görsellerde, "Tam Boyutlu Gör" butonu, eklentiyi kurduktan sonra eklenmiş olacak. Ancak eklentiyi kurduktan sonra ne olur ne olmaz, tarayıcınızı kapatıp açın. Ayrıca eklentiyi tarattığımız kadarıyla güvenli gözüküyor. Ancak güvenlik konusunda bir şüpheniz olursa lütfen yorumlarda yazın.