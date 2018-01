Google'dan Grammy Ödülleri'nde Dikkat Çeken Reklam!

Tüketicilere ulaşmak için Grammy Ödülleri'nin yüksek izlenme oranınından faydalanmak isteyen teknoloji şirketleri, ürünlerini tanıtmak için birbirinden farklı temalarda reklamlar yayınladı. Google yayınladığı reklam ile artan intihar oranlarına dikkat çekerken Apple, animoji ile iPhone X'a dikkat çekmeyi tercih etti.

Müzik endüstrisinin Oscar’ı diyebileceğimiz 60. Grammy Ödülleri, pazar gecesi gerçekleşen muhteşem bir organizasyon ile sahiplerini buldu. Fakat bizim odak noktamız organizasyonun müzikal değil, reklam kısmı olacak.

Grammy Ödülleri dünyaca ünlü onlarca ismi tek bir salonda topluyor. Hal böyle olunca da on milyonlarca insan, ünlü isimleri bir arada görmek için televizyon başına geçiyor. Bu durum, Apple ve Google gibi tüketicilere ürünlerini tanıtmak isteyen şirketler için kaçırılamaz bir durum.

Hem Apple’ın hem de Google’ın reklamlarının merkezinde piyasaya son sürdükleri amiral gemisi akıllı telefonlar bulunuyordu. Fakat iki şirketin kendini pazarlama yöntemi birbiri ile ak ile kara kadar ayrıydı.

Apple, Grammy Ödülleri’ne yakışır bir reklam için iPhone X’un animoji özelliğini tercih etti. 70 saniye süren videoda Childish Gambino’nun Redbone şarkısının orijinal videosundaki arka plan görselinden yola çıkılarak şarkıya animojiler ile bir video klip hazırlanmıştı.

Kötü fikir değil, animojileri kim sevmez ki? Fakat Google, hazırladığı reklamda Pixel 2’nin iyi bir telefon olduğunu göstermek yerine artan intihar oranlarına vurgu yapmayı seçti. Tabii böyle bir reklam hazırlanmasında Logan Paul krizinin etkisi olmadığı söylenemez.

Her resim her hikayeyi anlatmaz diyen Google, hazırladığı videoda Pixel 2 ile çekilmiş bazı fotoğraf ve videolar gösterirken, fotoğraftaki kişileri ve yaptıkları işi açıklayan Google, her resim her hikayeyi anlatmaz diyor ve intihara meyilli kişiler için bir internet sitesi ve telefon numarası paylaşıyor.

İstatistiklere göre ABD’de her gün 100 kişi kendi hayatına son vermek istiyor. Dolayısı ile Google’ın insanları telefon almaya teşvik etmese de güzel bir reklam hazırladığı söylenebilir. Apple ise Grammy Ödülleri ile bağdaşan bir reklam ile yeni telefonunu tanıttı.

Sizce hangi reklam filmi tüketicilerde daha fazla karşılık bulmuştur? Yorumlarınızı bekliyoruz.