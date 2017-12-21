Google'ın Hakkımızda Topladığı Verileri Nasıl Sileriz?

Neyi araştırdığınızı, neyle ilgilendiğinizi veya hangi internet sitelerini ziyaret ettiğinizi bilen Google'ın çok ileri gittiğini düşünüyorsanız, bu makale işinize çok yarayacak.

Dünyanın en yaygın kullanılan arama motorlarından Google'ın kullanıcıları hakkında bilgi topladığını hemen herkes bilir. Hatta şirketin gizlilik politikasının ilk satırında kullanıcılarına ‘"Google hizmetlerini kullandığınızda, bilgileriniz açısından bize güvenebilirsiniz." cümlesini açık açık yazmış durumda.

Bunun sebeplerine gelecek olursak belki de en önemlisinin, girdiğiniz sitelerden size uygun reklam seçimi ile bir nevi ‘alan memnun, satan memnun’ düşüncesi ile köprü oluşturmak olduğunu belirtiyorlar. Ancak şirket, kullanıcılarına bu verileri silme olanağı da sağlıyor. Peki kaydedilen sizinle ilgili olan bilgileri nasıl sileceksiniz?

'Etkinliğim' fonksiyonunu silmek

Google, ne zaman bir arama yaparsanız, topladığı veriyi hesabınızla ilişkili bir şekilde saklıyor. Yaptığınız her hareket kayıt altında oluyor.

Bütün bu veriler 'Etkinliğim' bölümünde toplanıyor. Silmek için özellikle aradığınız ögeleri ya da sayfaları ya arama fonksiyonunu kullanarak bulabilir, belli bir tarih aralığındaki ögeleri kontrol edebilir ya da her şeyi silmeyi seçebilirsiniz.

YouTube'daki arama ve izleme geçmişini silmek

Google, YouTube'da izlediklerinizi ve arattıklarınızı da takip ediyor. Ancak bunu silmek de çok basit. Öncelikle soldaki menüden 'Geçmiş' seçeneğine tıklayın, daha sonra sağdaki menüden 'izleme geçmişi' ve 'arama geçmişi'ni seçerek temizleyin.