Android Kullanıcıları Bu Nedenlerle Apple'a Geçiyorlar!

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android, gün geçtikçe çok daha fazla cihazda kendine yer buluyor. Fakat ne hikmetse Google, bazı temel sorunları bir türlü çözemiyor.

Hepimizin bildiği gibi Android ekosisteminde Apple’ın iPhone cihazlarına kıyasla daha çok cihaz bulunuyor. Google, açık kaynaklı sistemini onlarca firmanın cihazları için tasarlarken, Apple geleneksel anlayışını sürdürerek sadece kendi cihazlarında iOS sistemini kullanıyor. Diğer yandan dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olan Android gelişse de bazı nedenlerden ötürü kullanıcılarını tatmin edemiyor.

Android'in açık kaynaklı sistemi sayesinde birçok telefon üreticisi, cihazlarındaki Android'i markalarına has bir şekilde elden geçiriyor ve özgün hale getirebiliyor. Büyük kitlelerin kullandığı bir yazılım da mecburen ana üreticisi tarafından sürekli desteklenmek zorunda kalıyor. Yakın zamanda Oreo 8.1 güncellemesiyle çok daha performans dostu olacak Android ekosistemi, hala belli başlı sorunlarla kafa kurcalıyor.

Mesele Android olunca elbette dişli rakibi iOS'u da ele almak gerekiyor. Apple, Google'dan farklı olarak bu işletim sistemini bildiğiniz üzere yalnızca kendi cihazlarında kullanıyor. iOS ile çalışan mobil cihaz modelinin az olması, çeşitli güncellemelerin daha kapsamlı şekilde dağıtılmasına olanak sağlıyor. Ancak çok sayıda üreticiyle yazılımını dünyanın en popüler işletim sistemi haline getiren Google, elini taşın altına koyduysa onu kaldırmasını bilmeli. Şimdi gelelim Android konusunda insanı sinir küpüne çeviren sorunlara:

1. Güvenlik:

Android'in "açık kaynaklı doğası" pek çok kullanıcı için cazip olsa da, güvenlik konusunda tüketicileri rahatsız ediyor. Üstelik bundan 3 yıl önce çıkan amiral gemisi cihazlar bile önemli güvenlik güncelleştirmelerini almıyorlar. Ardından casus uygulamalar sayesinde bu cihazlar kullanıcı verilerini koruyamayacak duruma geliyorlar. Android Oreo bundan sonra üretilecek amirallerin içinde gelecek olsa da, diğer sürümlere ait cihazlar da güvenlik konusunda iyileştirilmeli.

2. Ekosistem:

Android kullanıcıları, müşterisi oldukları üretici firmaya bağlı olarak çesitli cihazlarla telefonlarını entegre edebiliyorlar. Televizyon, tablet, akıllı saat ve daha nice ürün, aynı üreticiden satın alınmadığı sürece çoğu zaman uyum sağlayamıyor. Örneğin, bir tüketici Samsung'un akıllı telefonlarının daha iyi olduğunu düşünebilir. Bu durumda normalde Sony marka akıllı saatlerin daha iyi olduğunu bilmesine rağmen Samsung almak zorunda kalabilir. Madem çok sayıda üretici var, bütün cihazların uyumlu bir şekilde çalışması için Google'ın bir şeyler yapması gerekiyor.

3. Müşteri Hizmetleri:

Son olarak Android işletim sitemine sahip bazı firmalar, geniş dağıtım ağına sahip olmadıklarından müşteri hizmetleri konusunda sınıfta kalıyorlar. Bu konuda Google'ın yapacağı az şey olsa da bunlardan birisi, kendi işletim sistemiyle pazara giren markaları uyarmaktır. Hatta üreticileri müşteri hizmetleri konusunda kaliteli bir çizgiye çıkmaları için teşvik edebilir.

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