Google'ın Hamburger Tartışmasına Snapchat de Karıştı!

Emoji alemi, günlerdir hangi hamburger emojisinin 'gerçek hamburger emojisi' olduğuna karar vermeye çalışırken Snapchat, kendi hamburger efektini yayınlayarak bir nevi kendini tartışmaların ortasına attı.

Geçtiğimiz günlerde Google,‚ son Android Oreo güncellemesinde ‘kritik’ bir hata yaparak ‘hamburger endüstri standartlarını’ hiçe sayıp, hamburger emojisinde peyniri köftenin altına yerleştirmiş ve eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.

Biz bu tartışmanın neden bu kadar gereksiz yere uzadığını anlamaya çalışırken emojipedia rahat durmadı ve hangi hamburger emojisinin daha doğru olduğunu belirlemek için bir kullanıcı anketi başlattı.

Anketi ne eleştirilerden başını kaldıramayan Google, ne de Google’a örnek gösterilen Apple kazanamadı. Kullanıcılara göre en doğru hamburger emojisi, aşağıda fotoğrafını gördüğünüz Microsoft’un hamburger emojisiymiş.

Sıklıkla emoji kullanan kişiler anket sonucuna bir anlam vermeye çalışırken, Instagram Hikayeler yüzünden popülaritesi sarsılan Snapchat de ‘buradan bana ekmek çıkar’ diyerek uygulamasına kendi 'dans eden hamburger' arttırılmış gerçeklik efektini getirdi.

Üstelik Snapchat, neşe içinde dans eden hamburgerini oluştururken kullanıcılara hiçbir eleştiri imkanı vermemek için hamburgeri iki köfteli yapıp peyniri arasına yerleştirmiş. Böylece peynir köftenin hem altında hem de üstünde konumlanmış oldu. Umarız Snapchat'in bu efekti yeni bir tartışma başlatmaz.