Google'ın Hangi Kelimenin Tarih Boyunca Daha Çok Kullanıldığını Gösteren Servisi: Ngram

Google Ngram Viewer isimli servis 1800'lü yıllardan günümüze kadar hangi kelimenin hangi dönemde popüler olduğunu ve yazılı kaynaklarda hayatımıza girdiğini gösteriyor.

Günümüzde bilgiye ulaşmamızı sağlayan en büyük arama motoru Google, sadece internet sitelerindeki sonuçları göstermekle kalmıyor aynı zamanda internetin geçmişindeki verileri bile öğrenerek bunu bilgiye dönüştürüyor ve kullanıcılara sunuyor.

Google'ın bunu yapan en kapsamlı servislerinden Google Ngram sayesinde bir kelimenin hangi yıllarda daha çok popüler olduğunu ve yazılı kaynaklarda yaygın bir şekilde hayatımıza girdiğini öğrenebiliyorsunuz.

Örnek verecek olursak "Cristopher Colombus" kelimesi 1800'lü yıllarda yazılan yazılı kaynaklarda en fazla kullanılmış ve zaman ilerledikçe bazı dönemlerde düşüş yaşamış bazı dönemlerde ise yükselişe geçmiş.

Aynı zamanda birkaç kelime arasında karşılaştırma yapmak da mümkün. Örneğin "United States of America" (Amerika Birleşik Devletleri) ve "United Kingdom" (Birleşik Krallık) kelimelerini karşılaştırdığımızda aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Tabii arama yaparken hangi yıl aralığında arayacağınızı ve hangi dünya edebiyatındaki kaynakların inceleneceğini de seçebiliyorsunuz. Buradaki seçiminiz de sonuçlara etki ediyor.

Eğer Google'ın bu servisini merak ettiyseniz sizi bu bağlantıya alalım. Ancak servisin genellikle İngilizce, İtalyanca, Almanca, Rusça, Fransızce ve İspanyolca gibi dillerde daha iyi sonuç verdiğini, Türkçe kaynaklarda herhangi bir arama yapmadığını da belirtelim.