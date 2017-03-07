Google’ın Haritalar Uygulamasında Gizlediği Hayalet Yerler!

Ramstein Hava Üssü - Almanya
Google, NATO’ya bağlı bu askeri hava üssünü terör saldırıları için ciddi bir hedef olarak görüldüğü için haritalarda bu bölgeyi kısmen kapatmış.
Pacific Northwest - ABD
ABD’nin bu bölgesinde FEMA ve HAARP’la ilgili askeri çalışmaların yürütüldüğü iddia ediliyor. Bölgeye gidenler ise buranın bomboş göründüğünü, arazinin dikenli tellerle çevrildiğini ve herhangi bir giriş kapısının olmadığını söylüyorlar.
Szazhalombatta Petrol Rafinerisi - Macaristan
Burası da Google Haritalar’da yalnızca ‘yeşil’ renkte örtülmüş. Rafineri binalarının neden böyle dümdüz bir görüntüde olduğu hala bilinmiyor.
Hulis Ten Bosch Sarayı - Hollanda
Google’ın sansürlediği alanlardan bir tanesi de Hollanda kraliyet ailesine ait bu saray. Neden sansürlendiği konusunda bir açıklama bulunmuyor.
Mobil Petrol Şirketi - ABD
Google’ın olası terör saldırılarına hedef olmasını engellemek amacıyla gizlediği iddia edilen yerlerden bir tanesi de Buffalo’daki Mobil Petrol Şirketi’nin bulunduğu alana ait.
Reims Hava Üssü - Fransa
Google’ın tam olarak hangi sebeple gizlediği bilinmeyen alanlardan.
Baker Gölü - Kanada
Google’ın siyah bir şeritle kapladığı bu bölgede, uzaylılara ait nirengi işaretlerinin olduğu söyleniyor.
Vokel Hava Üssü - Hollanda
Bu bölgenin gizlenmesi ise WikiLeaks’in ortaya çıkardığı belgelere dayandırılıyor. Bu bölgelere göre Hollanda’daki Vokel Hava Üssü’nde nükleer silah başlıklar bulunuyor.