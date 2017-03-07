Google’ın Haritalar Uygulamasında Gizlediği Hayalet Yerler!

Dünya üzerinde bazı öyle yerler var ki her şeyimizi bilen Google’ın bile buralarla ilgili bilgi dağarcığı sınırlı kalabiliyor -tabii özellikle görünmesini istemediği bölgeler de bulunmuyor değil-. İşte o yerlerden bazıları.

Ramstein Hava Üssü - Almanya

Google, NATO’ya bağlı bu askeri hava üssünü terör saldırıları için ciddi bir hedef olarak görüldüğü için haritalarda bu bölgeyi kısmen kapatmış.

Pacific Northwest - ABD

ABD’nin bu bölgesinde FEMA ve HAARP’la ilgili askeri çalışmaların yürütüldüğü iddia ediliyor. Bölgeye gidenler ise buranın bomboş göründüğünü, arazinin dikenli tellerle çevrildiğini ve herhangi bir giriş kapısının olmadığını söylüyorlar.

Szazhalombatta Petrol Rafinerisi - Macaristan

Burası da Google Haritalar’da yalnızca ‘yeşil’ renkte örtülmüş. Rafineri binalarının neden böyle dümdüz bir görüntüde olduğu hala bilinmiyor.

Hulis Ten Bosch Sarayı - Hollanda

Google’ın sansürlediği alanlardan bir tanesi de Hollanda kraliyet ailesine ait bu saray. Neden sansürlendiği konusunda bir açıklama bulunmuyor.

Mobil Petrol Şirketi - ABD

Google’ın olası terör saldırılarına hedef olmasını engellemek amacıyla gizlediği iddia edilen yerlerden bir tanesi de Buffalo’daki Mobil Petrol Şirketi’nin bulunduğu alana ait.

Reims Hava Üssü - Fransa

Google’ın tam olarak hangi sebeple gizlediği bilinmeyen alanlardan.

Baker Gölü - Kanada

Google’ın siyah bir şeritle kapladığı bu bölgede, uzaylılara ait nirengi işaretlerinin olduğu söyleniyor.

Vokel Hava Üssü - Hollanda

Bu bölgenin gizlenmesi ise WikiLeaks’in ortaya çıkardığı belgelere dayandırılıyor. Bu bölgelere göre Hollanda’daki Vokel Hava Üssü’nde nükleer silah başlıklar bulunuyor.