Asıl işi arama motoru ve bağlantılı ürünler olan Google'ın son zamanlardaki donanım merakının altında yatan olası sebepleri irdeledik yazımızda, bir nebze olsun.

Google ne hikmetse ansızın, tipik bir donanım firması siluetine büründü. Yılbaşı tatili nedeniyle elektronik cihaz satışı sezonu yaklaştıkça, Google’ın sunduğu ürünler de bir arama devinden beklenecek şeyler yerine, Samsung ya da Apple’ınkiler gibi bir şekil almaya başladı.

Yeni Pixel 2 telefonlarının bu hafta gönderilmeye başlanmasıyla belirdi mevzu. Çirkin tasarım ve netameli ekranlarına rağmen, büyük oranda pozitif değerlendirmeler almışlardı yeni modeller. Akabinde bir dizi yeni cihazlar beliriverdi: Kablosuz kulaklıklar, cazibeli yeni bir Chromebook, Google Home adlı akıllı hoparlörün büyük ve mini versiyonları, Go Pro benzeri bir kamera ve sanal gerçeklik setinin geliştirilmiş yeni bir versiyonu.

Geçmişte donanım deryasında su güreşine giren Google, pek başarı kaydedememişti ama şimdi bu sektörde tam anlamıyla yer almayı kafasına koymuş gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl Motorola’nin eski başkanını istihdam eden firma, kendisini donanım işlerinin başına oturtmuştu. Yakın bir zamanda ise HTC’nin telefon işletmesinin bazı bölümlerini 1 milyar dolara satın alarak, donanım sahasındaki adımlarını iyiden iyiye sağlamlaştırmıştı.

Donanım, daha çok 'cambaza bak' numarası gibi görünüyor

Her ne kadar donanım alanında ciddi atılımlar gerçekleştirse de, firma neden bu tip bir yönelim içerisinde olduğuna dair herhangi bir açıklama da yapmış değil. Google’ın gelirlerinin hemen hemen hepsi hala reklamdan geliyor. Firmanın yeni Pixel akıllı telefonlarının rekabet etmek durumunda kalacağı yüksek teknolojili telefon piyasası zaten yeterince yoğunluk kazanmış durumda. Bu ortamda Google’ın yer edinmesi de oldukça zor.

Her ne kadar cihaz tarafında geniş bir müşteri kitlesinin ilgisini celbetmeyi başardıysa da, Google’ın müşteri talebini karşılama sicili pek de iç açıcı değil. Örneğin geçtiğimiz yıl Pixel modellerinin orijinali olan telefonlardan yeterince üretebilmek için tabiri caizse kan ter içinde kalmıştı. Bazı tahminlere göre firma, bu cihazlardan 1 milyondan az satış gerçekleştirebildi. Bir kıyaslama yapacak olursak Apple ortalama her birkaç günde bir milyon kadar telefon satışı yapıyor.

Firmanın donanım alanındaki teşebbüslerinin toplam satış üzerindeki payını göz önünde bulunduracak olursak, asıl işi olan ‘arama’ işletmeciliğinin yanında daha çok küçük bir gövde gösterisi gibi durmaktan öteye gitmeyecek gibi görünüyor.

Ama tabii bunun önemsiz olduğunu da söyleyemeyiz.

Google’ın karşı karşıya olduğu, anahtar rolündeki hedefi, Assistant ve buna bağlı yapay zeka teknolojilerini daha fazla cihazın içine ve daha çok müşterinin eline ulaştırabilmek. Firmanın tüm yeni ürünleri bir şekilde yapay zeka teknolojileriyle ilintili. Örneğin,yeni çıkardığı Google Clips adlı kamera, çevresinde olup bitenleri gözlemleyerek kısa süreli video klipler çekmek için en iyi zamanlamayı tespit etmeye çalışan bir yapay zeka kullanıyor. Cihaz, çekilen klipleri daha sonra Google Photos’a aktarıyor. Google Photos ise, makine öğrenimi sayesinde sürekli gelişme kaydeden görüntü tanıma özelliğini bünyesinde barındıran, fotoğraf depolama hizmeti olarak işlev görüyor.

Firma aynı zamanda kendi yapay zekasını yeni kablosuz kulaklıkları olan ‘Pixel Buds’a da entegre etmiş. Bildiğiniz gibi bu kulaklıklar, anlık olarak yabancı dil tercümesi yapabiliyorlar. Kaldı ki Assistant adlı sanal asistanını da Pixel 2 telefonları, Home hoparlörleri ve Pixelbook diz üstü bilgisayarı gibi bir çok cihaza yerleştirmiş durumda.

Arama motoru devi donanımını, diğer cihaz üreticilerini, kendi yapay zekasını kullanmaya teşvik etmek için kullanıyor

Firmanın yapay zekayı kendi donanım ürünlerine eklemiş olması, tıpkı son on küsur yıldır Android işletim sistemini cihazlara yerleştirmeye ikna ettiği gibi, yapay zekasını da diğer cihaz üreticilerinin benimsemesini sağlamaya dönük bir hamle olarak görünüyor. İşte bu noktada Google’ın kendi donanım hamleleri devreye giriyor.

Google’ın cihazları, Android’e ve Google’ın diğer platformlarına dayalı cihazlar üreten firmalar için gösterge olma özelliği taşıyorlar. Bu teorinin doğruluğunu kabul edecek olursak, Google’ın yapay zeka teknolojilerini barındıran çok sayıda ürünün yakın zamanda piyasaya çıkacağını da öngörebiliriz.

Hatta bunun halihazırda gerçekleşmeye başladığını görmek de mümkün. Tüm yeni Android telefonlar, üreticisi kim olursa olsun Assistant ile birlikte çıkıyorlar. Sony, Panasonic gibi firmalar ( yakında Sonos’ da dahil olmak üzere ) akıllı hoparlörlerine ‘Assistant’ı entegre ediyorlar.

Google’ın yapay zekası, daha cismani cihazlara da yönelim sağlıyor. Örneğin LG, bu yılın başlarında yaptığı bir duyuruda, çamaşır makinelerinin ve elektrikli süpürgelerinin Assistant üzerinden çalışacağını belirtmişti. Yapay zekanın günlük alet edevatın ve ev cihazlarının içine entegre edilmesi, zaman içerisinde teknoloji adına büyük kazanımları da beraberinde getirebilir.

Google, kendi donanımını kullanarak yapay zekasını çaktırmadan hayatımızın merkezine oturtmak suretiyle, yaşanacak bu tip bir devrimde kendisini öncü olarak konumlandırmaya çalışıyor.

Meselenin özü özeti işte budur. Sırf bu cümleyi kurmak için bunca şeyi anlatmak zorunda kaldık ama en azından teknoloji dünyasında olup bitenlerle ilgili üç beş bişiler de öğrenmiş olmuşuzdur umarım.