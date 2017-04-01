Google'ın Hazırlamış Olduğu 1 Nisan Şakaları!

Google, uzun yıllardır samimi bir şirket olarak dikkat çekiyor. Bu samimi yanlarını 1 Nisan'da da tam olarak gösteriyorlar.

Bugün özel bir gün. Nisan ayının ilk günü, özellikle şakacı insanlar için yaratılmış ve bütün dünyada herkesin birbirine şaka yaptığı bir gün. Bu furyaya internet devi Google’da katılıyor. Her sene yayınladığı 1 Nisan şakaları ile kullanıcılar eğlendirmeye çalışan Google’ın 1 Nisan şakalarını sizler için derledik. Şimdiden 1 Nisan’ınız kutlu olsun.

PAC Haritaları

Google 2015 yılında Google haritalara son derece komik bir şaka yapmıştı. Bütün Google haritaları Pac-Man oynamak için tasarlamıştı. Ancak şaka o kadar fazla beğenildi ki bu şaka birden fazla tekrarlandı. Bu sene de Google Haritalar, Pac-Man yolcularına kapılarını aralıyor.

Google Gnome

Google Gnome, çok ilginç bir icat. Google’ın hazırlamış olduğu videoda, yeni ev asistanı Google Gnome tanıtılmıştı. Gnome videoda, rüzgarın yönünü söyleyebiliyor, elinizde tuttuğunuz çiçeğin ne olduğunu açıklıyor veya çeşmenizi açıp kapayabiliyor. Gelecekte yapay zeka teknolojisinin en önemli temsilcisi olacağına emin olsak dahi Google, Gnome’u 1 Nisan Şakası olarak yapmıştı.

Google Yardımcısı

Google asistanına 1 Nisan gününü sorduğunuzda, “akrabalarınıza güvenmeyin” gibi bazı saçma tavsiyeler veriyor. Saçma sapan şeylerden şüphelenen Google asistanı, her sene çılgınca cümleler kurabiliyor.

Google Wind

Bu şaka, insana saç baş yoldurtur. Buna o dönemde inanan oldu mu bilmiyorum ancak adamlar şaka yaparken ciddi prodüksiyonlar kuruyorlar. Bildiğiniz gibi özellikle Batı Avrupa bölgesi, çok fazla yağmur alan, yağmur olmasa bile genelde bulutlar ile kaplı bir bölge. Google, veri depolama olan bulut teknolojisine vurgu yapmak için Hollanda merkezinde proje hazırlamış. Yel değirmenleri gibi cihazları belirli noktalara koyarak, bulutları ortadan kaldırıp güneşli bir hava sunmayı hedefleyen Google, son derece ağır bir şaka yapmış diyebiliriz.

Google Bubble Wrap Klavye

Bu şaka ise Google Japonya ekibinden gelmiş bir şaka. Normalde ürünleri kargo durumunda korumak için gelen ama aslında bundan daha çok patır patır patlatmayı sevdiğimiz kabarcık sargısı ile cümleler oluşturmanızı sağlayan bir makineyi tanıtan Google, bu baloncukların içerisinde güzel kokuların konulduğu tasarımları da gösterdi. Google, bu tasarımla herkese 1 Nisan şakası yapmak istemiş

HAPTIC Yardımcılar

Google’ın yapmış olduğu en absürt 1 Nisan şakası ile karşınızdayız. VR’lar bize gerçeklik yaşatmak için bulunuyorlar. Bunun için 5 duyu organımıza ihtiyacımız var. Ancak, biz sanal gerçeklik teknolojisinde yalnızca iki duyu organımızı kullanıyoruz. Görmek ve duymak. Tatmak, hissetmek ve koklamak için teknoloji ne yazık ki bulunmuyor. Google, 1 Nisan’da bunun dalgasını geçti. Haptic yardımcı olarak duyurduğu teknolojide bir Google çalışanı siz sanal gerçeklik gözlüğünüzü kullanırken, oyunla alakalı eşyaları koklatıyor, rüzgarı hissetmeniz için çeşitli cihazları yüzünüze vuruyor ve gerekirse yumurta pişiriyor. Absürd bir şaka isteyenler bu şakayı izleyebilirler. Açıkçası benim favorim bu şaka.



