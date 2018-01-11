Google'ın yayıncılara özel olarak geliştirdiği ve hızlı yüklenmesiyle bilinen AMP uzantılı sayfalardaki '/amp/' uzantısı yürütülmekte olan yeni çalışma sayesinde yakında bütünüyle kaldırılarak, sayfalar sıradan web adreslerindeki bağlantılar gibi olacakken, hız ve gizlilik konularında da herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.

Bildiğiniz üzere her iyi şeyin bir bedeli vardır. Bu bedel, Google’ın hızlı yüklenen web sayfalarında normal bir web bağlantısı yerine, ‘Accelerated Mobile Pages (AMP)’a özel bir URL olarak çıkıyordu karşımıza. Fakat nihayet Google bu süreci daha fazla uzatmamaya karar vermiş gibi görünüyor.

AMP Project’in öncülüğünü yürüten Malte Ubl bu hafta yaptığı duyuru ile AMP Cache’in yeni bir versiyonunun tanıtılabileceğini bildirdi. Kısaca özetlemek gerekirse; proje ekibi artık, AMP’ın Google Arama ve diğer platformlardaki çalışma şeklini değiştiriyor. Böylece AMP’a özel sayfalar, google.com/amp şeklinde değil, yayıncının kendi web adresi altında görünecekler. Üstelik bu değişiklik, AMP Cache servisiyle birlikte gelen hız ya da kullanıcı gizliliği noktasında herhangi bir etkide de bulunmayacak.

Malte bir blog gönderisine yazdığı yazıda: “AMP’ı Google Arama’da ilk olarak çalışır hale getirdiğimizde, önemli bir takas yapmak zorunda kalmıştık: Kullanıcıların istedikleri hızı yakalayabilmek için sayfaların yüklenmesini, kullanıcı tıklamadan önce başlatmak zorunda kalıyorduk. Temel itibariyle gizliliğe dönük endişeler nedeniyle sayfanın, yayıncının sunucusundan doğrudan başlatılması imkansızdı. Bunun yerine AMP sayfalarını Google’ın AMP Cache hizmetinden yüklüyorduk. Fakat bunu yaptığınızda, google.com/amp/ şeklinde bir eki, bağlantıya dahil etmeniz gerekiyordu” diyor.

Fakat Google artık AMP Cache’in yeni bir versiyonu üzerinde çalışma yürütüyor. Buna göre yeni AMP adresleri ‘World Wide Web Consortium’un ‘Web Paketleme’ standartlarına dayandırılarak, AMP adreslerinin diğer web adresleri gibi görünmeleri sağlanacak. Malte, bu konudaki çalışmaların şimdiye kadar memnuniyet verici şekilde geliştiğini belirterek “Bundan sonraki aşamalar, yeni web standardını web tarayıcılarına ve Google AMP Cache’e bütün olarak yüklemeye yönelik olacak” diyor. Amaç, Web Packaging olarak adlandırılan Web Paketleme işleminin olabildiğince çok sayıda tarayıcıda kullanılır hale getirilmesini sağlamak olduğunu belirten Malte, “Temelde yapmaya çalıştığımız şey, mevcut WebKit çalışmasını, Web Packaging’i bünyeye dahil edecek şekilde genişletmek” dedi.

Söz konusu yeni değişikliklerin 2018 yılının ikinci yarısından itibaren kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Fakat bu güncellemeden faydalanabilmek için kullanıcıların tarayıcılarını da son versiyona güncellemeleri kaçınılmaz olacak.