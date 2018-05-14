Google, geçtiğimiz hafta son yılların en gelişmiş yapay zeka sistemlerinden birisini tanıttı. Google Asistan ile entegre bir şekilde çalışan Duplex sistemi, Asistan’ın bir insandan ayırt edilmesini imkansız hale getiriyor. Bu teknolojinin korkunç tarafını bırakıp, işin mizahına odalanan en iyi parodileri derledik.

I/O 2018 etkinliğinde Google, tarih yazacak sistemini gün yüzüne çıkarttı. Artık cep telefonumuzdaki asistandan bize bir yerlerde randevu almasını istediğimizde, yapay zeka otomatik olarak bir başka insanı arayıp hattın diğer ucundakiyle konuşuyor. Bu konuşma sırasında inanılmaz gerçekçi bir şekilde sentezlenen yapay zeka, karşıdaki insana kendisinin robot olduğunu çaktırmıyor.

Teorik olarak Turing testini başarıyla geçen Google Asistan, bu teknolojiyle güçlenince çoğu otoriteyi korkuttu. Yapay zekanın insanı kandıracak kadar gerçekçi konuşma jargonuna hakim olması, Westworld dizisindeki olayların çok da uzak olmadığını gösteriyor. Bu sistem hakkındaki bütün korkuları ve etik sorunları bir kenara bırakıp işin eğlencesine geçmeden önce, Google’ın orijinal sunumuna göz atalım.

Videoda Google Asistan bir kuaför için kullanıcısı adına randevu alıyor. Karşıdaki kişi konuştuğunun bir yapay zeka olduğunun farkına bile varmıyor. Soldaki Google Asistan (Altyazıları açabilrisiniz)

Hemen aşağıda ise bu sistemin nelere yol açabileceğine dair eğlenceli bir versiyon var:

Diane: Merhaba

Google Asistan: Merhaba Diane ile konuşabilir miyim?

D: Buyurun

Asistan: Merhaba Diane, John adına bir randevuyu planlamak adına arıyorum.

D: Ne için?

Asistan: Senin John’un dairesine gelip eşyalarını alman ile ilgili bir randevu

D: Pardon?

Asistan: John, eşyalarını bir an önce dairesinden almanı istiyor.

D: Sen neden bahsediyorsun?

Asistan: Çok üzgünüm, fakat John seninle olan ilişkisini sonlandırmak istiyor.

D: Bu bir şaka mı şimdi? Telefonu derhal John’a ver!

Asistan: Üzgünüm John şu anda uygun değil.

D: Neee? John nerede? Buna inanamıyorum, saçmalık!

Asistan: Mmm-hhhmm. Saat 10 kulağa nasıl geliyor?

D: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Asistan: A şey, eğer saat 10 senin için uygun değilse, uygun olan bir saat söyler misin?

D: S****r git!

Aşağıda ise buna benzeyen ve daha traji komik bir konuşma var. Genç bir kız çocukları olan çiftin, kızlarının Google Asistan’ıyla olan diyalogları konu alınmış:

Telefonun bir ucunda anne ve baba, diğer ucunda ise kızları adına yanıt veren yapay zeka yer alıyor.

Anne: Merhaba

Asistan: Merhaba, kızınız Lindsay adına bir ‘merhaba’ demek için arıyorum.

Anne: Ooo çok güzel, bekle de babasını da telefona getireyim.

Anne: Heroooldd! Lindsay’in Google Asistan’ı telefondaaa

Baba: Merhaba

Asistan: Merhaba Herold, ben de tam Denise’e (anne) Linsay’in bir merhaba demek istediğinden bahsediyordum.

Baba: Bu mükemmel, peki kızım nasıl?

Asistan: Onun adına her şey yolunda. Geçtiğimiz ay iki adet yemek kitabı aldı, parasının %60’ını yemek sipariş servislerine harcadı.

Anne: Gördün mü Harold? Sana kızımızın sonunda yemek pişirebileceğini söylemiştim.

Asistan: Son mesajlarına ve sosyal medya paylaşımlarından hareketle duygusal bir analiz yapacak olursak, sözünüzden hiç çıkmadığını söyleyebilirim.

Baba: Peki hala şu Sam ya da Stan denen çocukla görüşüyor mu? (Anne: Bence Dan’di ama…)

Asistan: Sam onun patronu, Stan terapisti ve Dan ise senin ortağın Denise.

Anne: Doğru yaa, haklısın.

Asistan: Kızın hala Corey ile çıkıyor. (Anne ve baba: Cory!)

Asistan: Çoğu gece onun dairesinde kalıyor ve ayrı oldukları gecelerde ise genelde mesajlaşıyorlar.

Baba: Şu Cory denen adamın bir fotoğrafı var mıydı, görsek?

Asistan: Burada ondan gelen pek çok gelen fotoğraf var, ancak hiçbirisi yüzünü içermiyor.

Anne: Ben pek çok penis fotoğrafı görüyorum.

Asistan: Lindsay sizin HBO Go üyeliğinizle Westworld izliyor. Siz hiç izlemiş miydiniz?

Baba: Hani şu robotlar mobotlar olan dizi mi? (Asistan: Evet)

Baba: Şu bilim kurgu işlerini bir türlü sevemedim. Çok aptalca geliyor. Yani bütün o şeyler nasıl mümkün olabilir ki? Saçmalık.

Asistan: Sesli güldüm (LOL). Biliyorum, haklısın…

Anne: Aa şey geçen gün kiminle görüştüm biliyor musun? Şu garip saç kesimli olan, Lindsay’in okuldan arkadaşının annesi. Adı neydi o arkadaşının, hala onunla görüşüyor mu?

Asistan: Jannifer Larkin. Facebook’tan da arkadaşlar. Jannifer şimdi avukat yardımcılığı yapıyor. Sanki erkek arkadaşından yeni ayrılmış gibi bir hali var, ancak şimdi daha iyi.

Asistan: Lindsay, bu hafta sonu arkadaşlarıyla konsere gitmek için biraz daha para harcadı.

Baba: Baksana, Lindsay en son ne zaman dişçiye gitti?

Asistan: 2014.

Baba: Biraz para gönderdim.

Asistan: Lindsay’dan bir ses kaydı var:

Lindsay: Merhaba anne ve baba. Sizi seviyorum. Para için çok teşekkürler. Görüşürüz.

Anne ve baba: Görüşürüz, seni seviyoruz.

Google Asistan’ın Duplex versiyonu, önümüzdeki sonbahardan itibaren İngilizce başta olmak üzere pek çok dil için yayınlanmaya başlayacak. Gerçekten de yukarıdaki bütün örnekler, yapay zeka desteğiyle ilişkilerin ne oranda berbatlaşacağını çok iyi gösteriyorlar.