Google'ın sunuculara sahte kullanıcıların yığılmasını ve kötü niyetli yazılımları engellemek amacıyla kullandığı reCAPTCHA sistemi, bu yazılımın karşısında neredeyse hiç işe yaramadı!

University of Maryland (UM)'den 4 bilgisayar bilimcisi tarafından kodlanan bir yazılım, unCAPTCHA, Google'ın güvenlik önlemi reCAPTCHA'yı %85'lik başarı oranıyla geçiyor.

Web sayfalarının kullanıcı olmayan yazılımlarla aşırı yüklenmesini ve saldırılara maruz kalmasını önlemek başta olmak üzere bir çok amaçla var olan reCAPTCHA, basitçe kullanıcının insan olduğunu doğrulayan bir sistem. Sistemde görüntülü ve sesli olmak üzere iki seçenek mevcut, unCAPTCHA ise bunun ses kısmını hedef alıyor. Google'ın görme engelli kullanıcılar için yerleştirdiği ses dosyası, yazılım tarafından indiriliyor ve altı farklı ses-yazı dönüştürücü programa iletiliyor. Gelen yanıtlar karşılaştırılarak en doğru olanı Google sunucularına gönderiliyor ve sonuç doğruysa kilit açılmış oluyor.

Araştırmacılar tarafından 450 farklı reCAPTCHA testinde gerçekleştirilen testler sonucunda yazılımları %85,15 doğruluk oranıyla 5,42 saniye içerisinde tüm testleri tamamladı. Bu süre, bir insan kullanıcının sadece bir test sesini dinlemesine dahi yetmiyor.

Geliştiricilerin daha önceki denemelerin aksine bu sistem için Google ile birlikte çalışmaları ve sonuçları GitHub'da yayınlamaları, güvenlik önleminin geliştirilmesine destek olacak.