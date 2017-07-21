Google'ın İnterneti Daha Hızlı Hale Getirmek İçin Plan Yaptı

Google, interneti daha hızlı getirmek için bazı algoritma ve protokollerden yararlanacak.

Google, ülkemizde de büyük sorunlara yol açan internet hız sorununu aşmak için yeni projeler geliştiriyor. Firmanın yeni planı, dünya üzerindeki internet akışını hızlandırmayı sağlamak.

İnternet hızları belirli bir algoritmaya göre sağlanıyor. 1980’lerde standartlaşmış bir kod parçası haline gelen yoğunluk kontrol algoritması, ağın aşırı yüklendiğini algıladığı anda veri aktarımını yavaşlatıyor.

Bu algoritma küçük bir şey olmasına rağmen hızları önemli ölçüde etkileyebiliyor. Örneğin Mart ayında Google, Youtube ile kendi tasarımından yoğunluk kontrol algoritmasını kullandıktan sonra bir blog giriş hızında %4 ila %14 arasında bir artış yaşandığını gördü. Bu rakamlar küçük gelebilir, ancak uzun vadede bakıldığında %14’lük bir artış son derece yüksek bir sayıya denk geliyor.

Google, bu proje dışında internet hızını artırmak için başka projelerle de ilgileniyor. Aktarım hızlarını artırmak için çalışan şirket, bir başka girişim olan QUIC protokolü gibi olaylara öncülük etti. Yine bunun dışında Google Chrome tarayıcısında yapılan bazı yenilikler internet sayfalarını daha hızlı açmanızı sağlıyor.