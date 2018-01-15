Google’ın İşinizden Nefret Etmenize Sebep Olacak Zürih Ofisi

Bu ofiste toplantılar gondolların üzerinde yapılıyor, yöneticilere sunulmak için raporları kaykaydan kayarak götürüyorsunuz. Dünya çağında açtığı mükemmel ofislerle çalışanlara hayatını baştan yazdıran, çalışmayanlara hayatı sorgulayan Google’ın Avrupa’daki en büyük ofisinde kısa bir tura çıkıyoruz.

Google çalışanları ya da teknoloji dünyasında bilinen isimleriyle Zooglers, her zaman bedavaya bile çalışılacak yerlerde binlerce dolarlık maaşları ceplerine indiren kişiler olarak bilindiler. Google, hiç şüphe yok ki tüm zamanların en çok çalışılmak istenen şirketleri arasında başı çekiyor.

Orman gibi salonlarda yapılan takım toplantıları, ücretsiz masaj servisleri, her zaman dolu buz dolapları ve daha onlarca avantajla Google’da çalışmak mükemmel bir izlenim yaratıyor. Çalışanlarının kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayan detayları çok seven Google, bu anlamda hiçbir masraftan kaçınmıyor.

Google’ın kurucusu Larry Page, insanların ev ortamında daha rahat çalışabileceklerinden yola çıkarak, üretken olmaları için böyle ofisler planladıklarını belirtiyor.

2017 yılı bittiğinde Google en çok çalışılmak istenen şirketler arasında 6 yıl üst üste birinci oldu. Avrupa'daki en büyük Google ofisi olan ve İsviçre’nın Zürih kentinde bulunan bu ofiste Google Haritalar, YouTube ve Gmail gibi hizmetlerden sorumlu 2000 kişi bulunuyor. Çalışanlarının çoğunun kalıcı masalarının olmaması da dikkat çekici.

Zürih'teki Google Kampüsü, eski bir bira fabrikasının bulunduğu alana inşa edildi. Şehrin can damarı olan Zürih Gölü'nden sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor:

Ziyaretçilerin Google İsviçre'de ilk gördüğü şey bu lobi. İçeriye girmek için tek şansınız işe girme ya da bir çalışandan davetiye almak:

Kampüsteki toplantı salonları farklı temalara göre düzenlenmiş. Orman salonunda yaklaşık 100 farklı bitki var:

Çalışanlar, telefon görüşmeleri yapmak veya dinlenmek için ormanda bulunan bu yumurtalara gidebiliyorlar:

İsviçre dağlarındaki demiryollarından esinlenilerek yapılan bu gondollar, genellikle toplantılar için kullanılıyorlar:

James Bond odasında gizli bir arka kapı var. Bu kapı, uzun süreli toplantıların yapılabileceği bir başka salona açılıyor:

Su salonunda çeşitli deri şezlonglar ve bir küvet var, burası bir şekerleme alanı:

Bu modüler oturma köşeleri, penguenler ve kürklerle süslenmişler:

Western salonu, piyano, bar, sallanan kapı ve kaktüslerle adına yaraşır bir şekilde dizayn edilmiş:

Google çalışanları için yiyecek sınırsızdır. Öğle molası dışında kantine gidip bütün çalışanlar istedikleri şeyden alabiliyorlar:

Kampüste çeşitli şehir temalı kahve mutfakları var. Stockholm, Hamburg ve Brüksel'e ek olarak, İsviçre'nin süpermarket zinciri Coop'dan esinlenilen dayanan Zürih versiyonu da var:

Her öğleden sonra saat 17.00'de, ünlü İsviçreli çizgi dizi karakteri Heidi'nin tema müziği kampüste çalıyor. Bu zil, çalışanların bira, atıştırmalıklar ve Hürlimann Bar'da buluşma saatlerinin birer işaretçisi. Hürlimann, daha önce kampüsün bulunduğu arazideki eski bira fabrikasının adı:

Kampüs, katlar arasında geçişi kolaylaştıracak böyle kaykaylarla dolu:

Çalışanlar kaykay yerine bu itfaiyeci direğini de kullanabiliyorlar:

Eğer yorulurlarsa masaj salonunda ücretsiz olarak rahatlayabiliyorlar:

Bu odada masa tenisi veya langırt oynayabiliyorlar:

Bu salon ise sinema filmi izlemek ve sunum yapmak için en ideal mekanlardan:

Tabii ki bir spor salonu var ve elbette ücretsiz:

Lego temalı salonda Bilardo oynayıp kahve içebiliyorlar:

Yer altında olmayan Google tarzı bu şarap mahzeni de kapıları hiç kapanmayan yerlerden: