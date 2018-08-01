Arama sonuçlarını iyileştiren Google, kullanıcıların aradıkları veriyi ilgili web sitesini ziyaret etmeden arama sonucu kartlarında görmesini sağlıyor.

Dünyanın en büyük ve en popüler arama motoru olan Google, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Halihazırda spor verileri, açıklamalar, işletme bilgileri önemli verileri kartlarda göstererek kullanıcıları web siteyi ziyaret etmekten kurtaran Google, dünyanın en iyi 30 gazetecisi ile birlikte çalışarak arama sonuçlarını iyileştirmeye devam ediyor.

Ancak bu noktada Google’ın tek başına gerçekleştirdiği çalışmalar yeterli olmuyor. Web siteleri, paylaşılan bilginin Google arama sonuçlarında direkt olarak gözükebilmesi için içeriğe yapısal olarak kartlara uygun veriler girmesi gerekiyor. Yukarıda yer alan görsel, Google’ın kartlarda gerçekleştirdiği iyileştirmeleri gösteriyor. Soldaki arama sonucunda aradığınız veriye ulaşmak için siteyi ziyaret etmeniz gerekirken sağdaki arama sonucunda veriyi direkt arama sonuçlarında görüntüleyebiliyorsunuz.

Bu makale yazıldığı sırada kendi gerçekleştirdiğim aramada, soldaki sonucu almaya devam ediyordum. Dolayısı ile Google’ın arama sonuçlarındaki iyileştirmeleri henüz tüm kullanıcılara sunmadığını söyleyebiliriz. Ancak Google’ın resmi açıklamayı dün itibari ile gerçekleştirdiğini düşünürsek iyileştirmelerin kısa süre içinde tüm kullanıcılara ulaşacağını söyleyebiliriz.