Google'ın bugün yaptığı etkinlikte Pixel 2 modelleriyle birlikte tanıttığı yeni kablosuz kulaklığı "Pixelbuds" piyasadaki rakiplerine göre oldukça ilginç özellikler barındırıyor.

Google bu akşam yaptığı etkinlikle Pixel 2 ve Pixel 2 XL gibi telefon modellerini tanıtmanın yanı sıra, tanıtımlarında oldukça ilginç ve önemli ürünlere de yer verdi. Bunlardan bize en ilginç geleni ve aslında bir süredir haberleri ortalarda olmasına rağmen oldukça ilgimizi çeken kablosuz kulaklık, "Pixelbuds" oldu. Apple'ın AirPods'una oldukça önemli rakip olabilecek bu kablosuz kulaklıklar, her ne kadar AirPods gibi kulak içi tipi bağımsız kulaklıklar olmasa da, özellikleriyle oldukça ilginç bir görüntü sunuyor.

Öncelikle Pixelbuds 159 Dolar gibi aslında piyasa eşdeğerlerinin benzerleri olan bir fiyata satılacak. Ancak şu an piyasadaki sadece kulakiçi kulaklıktan oluşan rakiplerine göre aslında bir kordonla birleştirilen "neckbuds" tipi boynunuzdan geçirerek kullanabileceğiniz bir kulaklık. Öncelikle kendi kılıfı olarak işlev gören kumaş kaplı şarj istasyonuna bağlanarak şarj olan cihazın, 5 saat gibi oldukça fena olmayan bir şarj ömrü var. Ayrıca şarj istasyonu cihazı tam 4 kere tam anlamıyla şarj edebiliyor.

Üzerindeki dokunmatik yüzey sayesinde şarkı geçme, ses açma kapama ve Android ve Pixel modelleriyle kullandığınızda işlevsellik kazanan kulaklıklar, iPhone'lar da dahil bir çok telefon modeliyle çalışabilme gibi bir özelliği de sahip. Ayrıca lansmanda da uygulaması yapılan anlık çevirme özelliğiyle de piyasadaki eş değerlerinden gerçekten de ayrı bir klasmana girme hakkı da kazanıyor. 40 dilde destek veren Google Translate desteği ile anlık çeviri özelliğine sahip olan Pixelbuds, bu özelliği maalesef sadece Google'ın Pixel modeli akıllı telefonlarıyla kullanılabilecek.

Ürünün şimdilik her özelliği tamamlanmış değil ve zaman geçtikçe güncellemelerle Google yeni özellikler getireceğini de belirtmiş. Ancak Pixelbuds kulaklıkların güncellemeleri sadece Android telefonlarla alınabileceğini de belirtelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni Pixelbuds, kablosuz kulaklıklar arasında iyi bir model tercihi olacak mı?