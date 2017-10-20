Google Pixel Buds, AirPods'u Tahtından Edebilecek Düzeyde

Apple'ın AirPods'a rakip olarak çıkan Google Pixel Buds, vaat ettikleri ile Apple'ın kablosuz kulaklığını gelişime zorlayacak gibi duruyor.

Apple’ın kablosuz kulaklıkları olan AirPods’ları kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız kulaklıklardan memnun olacağınıza eminim, ancak şöyle bir düşününce “gerçekten” fiyatının hakkını veriyor mu?

Google’ın Pixel 2’lerle birlikte duyurduğu ve sektörde bir dönüm noktası olacak Pixel Buds kulaklıklar, Apple’ın yapamadığı yeniliği yapmak için geliyor. Tasarımı beğenip beğenmemek sizin elinizde, benim burada bahsettiğim kulaklığın neler vaat ettiği. Google Buds kulaklıklar 40’dan fazla dilde anında çeviri yapabiliyor. Yanınızda sürekli bir tercüman varmış gibi hissetmenizi sağlayacak Google Buds, dilini bilmediğiniz bir ülkeye tek başınıza gittiğinizde size inanılmaz bir kolaylık sunacak.

Dilini bilmediğiniz yabancı bir ülkeye daha önce hiç gittiniz mi bilmiyorum, ancak gittiyseniz Google Çeviri özelliğinin ne kadar yardımcı olduğunu biliyorsunuzdur. Makine öğrenimi ile son derece doğru çeviriler yapan Google Çeviri sayesinde ülke seyahatleri hiç olmadığı kadar kolay oluyor.

İşte Google yeni kulaklıkları ile bunu bir adım ileriye taşıyor. Farklı dil konuşan birisinin konuşmalarını anında tercüme ederek size ileten Google Buds kulaklığı, şu anda yalnızca Pixel ve Pixel 2 cihazlarında çalışıyor, ancak geleceğin vazgeçilmez bir teknolojisi olacağı çok açık.

Çeviriyi son derece hızlı aktararak iki farklı dile sahip insanın bile hararetli konuşmalar yapmasını sağlayan Google Buds’ı deneyen kullanıcılar kulağa gelen çeviri sesinin robotik değil, normal insan sesine benzediğini belirtiyorlar. Özellikle konuşmalar sırasında yanınızda bulunan üçüncü kişi olacak Google Buds, 159 dolarlık fiyatı ile AirPods’u tahtından etmeye geliyor. Peki, siz olsanız hangi kablosuz kulaklığı tercih edersiniz? Pixel Buds’mı yoksa Apple AirPods’mu? Yorumlarınızı bekliyorum.