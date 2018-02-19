Google, geçtiğimiz hafta Google Görseller'de gerçekleştirdiği bir değişiklik ile Resmi Görüntüle butonunu arama motorundan kaldırmıştı. Fakat küçük bir destek ile butonu eski yerine geri getirebilirsiniz.

Google, geçtiğimiz hafta yaptığı ani bir güncelleme ile Google Görseller’deki ‘Resmi Görüntüle’ butonunu beklenmedik şekilde kaldırmıştı. Şirket daha sonra yaptığı açıklamada ise bu değişikliğin, web sitelerinde bulunan faydalı içeriklerin daha fazla ziyaret edilmesi için gerçekleştiğini belirtmişti.

Fakat tahmin edebileceğiniz gibi bunun da çıkış yolu bulunuyor; bir Chrome eklentisi. Resmi Görüntüle Chrome uzantısını tarayıcınıza yüklemeniz halinde Google Görseller’in ‘Resmi Görüntüle’ butonu geri gelecektir. Böylece resimleri tam boyutlu görüntülemek için web sitesini ziyaret etmenize gerek kalmayacak.

Eğer Chrome tarayıcıyı kullanmıyor ya da tarayıcınıza bir uzantı yüklemek istemiyorsanız da kullanabileceğiniz alternatif bir yol bulunuyor. Google arama motorunu kullanan anonim arama motoru hizmeti Startpage’i kullanarak görsel aramalarınızda web sitesini ziyaret etmeden görselleri tam boyutlu olarak görebilirsiniz.

‘Ben uzantı yüklemek istemiyorum, bilmediğim arama motoruna da güvenmem’ diyorsanız, geriye sizin için önerebileceğimiz tek bir çözüm kalıyor. Google Görseller'de herhangi bir arama gerçekleştirdikten sonra tam boyutlu olarak görüntülemek istediğiniz resmin üzerine tıklayın. Ardından yine üzerine gelerek sağ tıklayın ve ‘Resmi yeni sekmede aç’ seçeneğine tıklayın.