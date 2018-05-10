Google’ın Karanlık Yüzü: Ne İstiyor, Neyin Peşinde Koşuyor?

Akıllı telefonların günlük kullanım oranları her geçen gün artıyor. Google, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Andorid ile bu bağımlılığı oluşturan en büyük şirket konumunda. Yeni sürüm Android P ile şirket, telefon bağımlılığının önüne geçmek istiyor. Peki ya “Google bağımlılığı” ne durumda?

Ekranlar, hayatımızın artık çok büyük bir parçası haline geldiler. Uzmanlar, telefon bağımlılığı ile ortaya çıkan tehditler üzerine artık ciddi uyarılar yapmaya başladılar. Teknoloji şirketleri ise kendi kendilerini arkadan vuracak bir alanda çalışmaya başladılar: İnsanları kendi sundukları hizmetlerden aktif olarak vazgeçirmek.

Google, önümüzdeki haftalarda sunacağı Android P güncellemesiyle, ekran bağımlığını azaltmaya yönelik bazı özellikler getireceğini açıkladığında, bu yönde çaba sarf eden ilk teknoloji şirketi oldu. Buradaki temel çelişki, hizmetlerini biz kullandıkça daha çok para kazanan bir şirketin, insanları kendi hizmetinden uzaklaştırmaya çalışması. Sanırım kafalarına taş düşüren bir araştırmayla gelecekte tamamen kontrolden çıkmış bir topluma hizmet vereceklerini düşünmüş olabilirler. Diğer seçenek ise daha karanlık: Bağımlılık üzerine duyarlı bir imaj çizerek gönülleri kazanmak.

Google’ın diğer ürün ve hizmet duyurularına bakınca insanların ekranlara daha çok bağımlı hale geleceğini ister istemez düşünüyoruz. Bu nedenle firmanın tam anlamıyla bağımlılık karşıtı bir profil çizeceğini düşünmüyoruz. Google bize bu konuda düşünme fırsatı sunuyorsa, biz elimizden geldiğince işin altını kurcalamakla yükümlüyüz.

Google, yapay zeka teknolojileriyle ekranlardan kopmamıza yönelik bazı fırsatlar sunacak. Örneğin mesajlaşmak için saatlerce ekrana bakmak yerine, sesli komutlarla çok rahat bir şekilde iletişim kuracağız. Ekranları terk ediyor olmamız, teknolojiden uzaklaştığımız anlamına gelmeyecek. Google bağımlılık konusunda savaş veriyorsa, dünyadaki insanları bağımlı yapacak yeni araçları çoktan keşfetmiş demektir.

Fotoğraf düzenlemeye mi ihtiyacınız var? Google Fotoğraflar, otomatik olarak sizin istediğiniz gibi düzenleme yapacak. E-posta göndermekten nefret mi ediyorsunuz? Gmail ve yapay zeka devreye giriyor. Telefon görüşmeleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Sürpriiiz: Google Asistan, karşıdaki insanlarla bir insan gibi konuşmayı ve onları kandırmayı başardı. Daha sayabileceğimiz o kadar çok şey var ki, her birisi Google’ın ekranlara karşı verdiği savaşı anlamlı kılıyor.

Üstelik Google'ın bu duyuruları yapmasının üzerinden henüz birkaç gün geçti. Açık konuşmak gerekirse bu açıklamaların hiçbirisi o kadar da kötü değil. İnsanlığın gelişmini ve yapay zekaları kontrol edecek birine ihtiyaç vardı ve o da Google oldu. Gündelik olarak tekrarladığımız işleri otomatikleştirmesiyle Google, diğer işlerimize de daha çok vakit ayırmamızı sağlayacak.

Ekranlardan, telefonlardan kurtuluyor, yeni bir çağa giriyoruz. Google ise bu çağın kaptanı olarak güzergahımızı belireyecek. Yapay zeka konusunda Apple’a attığı önemli farklar, Google’ın hayatımızdaki en büyük teknoloji şirketi olmasını sağlayacak. Bir gün belki de kendimizi Google bağımlılığı denilen ciddi bir sorunu tartışırken bulacağız.

İnsan gibi konuşan ve telefonda insanları kandırabilen bir yapay zekayı gördüğümüz şu günleri göz önünde bulundurursak, söylediklerimiz çok da uzak durmuyor. Google, kişisel asistanlarla akıllı telefonları tarihe gömmek için çalışıyor. Siz hala neden akıllı telefon üretmesine, bunu dünyanın her köşesinde satacak güçte olmasına rağmen neden yapmadığını düşünün… Çünkü Google, akıllı telefonları artık o kadar da sevmiyor.

Korkunç, heyecan verici ve tamamen gerçek!