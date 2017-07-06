Standart iPhone ve Android klavyelerinden sıkıldıysanız Google'ın, App Store ve Google Play Store'de yayınladığı klavyesi Gboard'u kullanmanız için önemli 5 sebep var.

Google, bir yıldan daha uzun bir süre önce Andorid ve iOS cihazları için kendi ekran klavyesi olan Gboard'ı tanıttı. Aslında halihazırda bir iPhone kullanıcısıysanız belki başka bir klavyeye ihtiyaç duymadan yolunuza devam edebilirsiniz.

Ancak Gboard'ı kısa bir süre deneyenler, iPhone klavyesini bıraktıklarını iddia ediyorlar. Üstelik bu kesim sadece iOS ile de sınırlı değil. Android kullanıcıları için de müthiş olanaklar vaat eden Gboard, en iyi klavye olma yolunda emin adımlar atıyor. Çünkü Gboard'da, birçok klavyede bulunmayan özellikler mevcut.

1- Klavye üzerinden GIF bulmak ve göndermek çok kolay

Klavye üzerinde çıkan GIF arama moturu ile istediğiniz kelimeyi yazıp, ona uygun GIF bulmanız mümkün. GIF dosyasını paylaşmak için üzerine dokunarak kopyalayıp metin alanına yapıştırmanız yeterli.

2- Emojileri kolayca bulabilirsiniz

Sık emoji kullanan bir kullanıcıysanız bu özellik tam size göre! iPhone kategorilere ayırdığı emojiler arasında az kullanılan emojileri bulmak oldukça zor. iPhone klavyesinde emojileri bulmakta sıkıntı çekiyorsanız Gboard klavesinde emojileri bulmak çok kolay ve hızlı.

3- Google arama moturunu istediğiniz zaman klavye üzerinden açabilirsiniz



Muhtemelen Gboard'ın en iyi özelliği. Klavye üzerinden Google Arama Moturunu açıp hızlı şekilde istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

4- Google, diğer hizmetlerine daha hızlı ulaşım imkanı tanıyor

Google Arama Moturu, Google Maps gibi uygulamaları sık kullanıyorsanız. Ekranınız da açık olan uygulamadan çıkmadan klavye üzerinden Google Arama Moturunda gitmeniz gereken yeri aratıp, Maps ile kolayca yol tarifi alabilirsiniz.

5- Parmağınızı kaydırarak yazı yazabilirsiniz

Android ve Google daha önceden tanıttığı ve kullandığı bu özelliği, Gboard klavyede de kullandı. Harflere tek tek dokunmadan yazı yazmak mümkün. Parmağınızı kaldırmadan harflerin üzerinde gezdirerek istediğiniz kelimeyi yazabilirsiniz.

Google'ın ekran klavyesi Gboard'u hem Android hem de iOS için aşağıdan indirebilirsiniz.