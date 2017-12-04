Android işletim sistemiyle çalışan bazı akıllı telefonlardaki Google’ın klavye uygulaması Gboard’ın, ‘muhterem’ kelimesi yazıldığında FETÖ’nün kurucusu Fethullah Gülen’in ismini önerdiği iddia edildi.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği adlı kuruluşun kurucu üyesi Kerem Abadi, fark ettiği bu durumla ilgili Twitter’dan yaptığı İngilizce paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu önerileri görmek istemiyoruz. Terörist kelimelerine ihtiyacımız yok. Lütfen sisteminizi değiştirin."

Bu minvalde bir kampanya başlatan Abadi’ye göre Google’ın akıllı klavyesindeki bu açığın görüldüğü telefon modellerden bazıları şunlar:

Samsung S6, Samsung S7, Samsung S7 Edge, Samsung S8, Samsung A9 2017, Samsung A5 2017, LG G5, Moto Huawei P10, Samsung Note 5, Lenovo Moto G4

Soruna en az rastlanan serinin Sony Xperia cihazları olduğunu belirten Abadi, en çok rastlanan modellerin ise Samsung A serisi cihazlar olduğunu söylüyor. 2015-17 yılları arasında Türkiye yazılımlı cihazlarda güncelleme alan kullanıcıların ‘Muhterem’ kelimesini yazdıklarında, daha önceden bu kelimeyi kullanmamış olsalar dahi öneri olarak Fethullah ve Fethullah Gülen isimlerini gördüklerini belirten Abadi, bunu aşağıdaki tweet’le gösteriyor.

Olayı ilk kez açığa kavuşturan Yeni Şafak gazetesi, Google’ın kendilerine ulaşarak söz konusu hatanın düzeltildiğine dair bilgilendirmede bulunduklarını açıkladı.