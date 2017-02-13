Google Yarışmasını Kazanan Çocuğun Memleketinde İnternet Yok

Google’ın kodlama yarışması Google Code-in’i kazanan ilk Afrikalı öğrenci olan 17 yaşındaki Kamerunlu Nji Collins Gbah’ın memleketindeki internet, hükümet tarafından kesildi. BBC’ye konuşan Nji, çalışmalarına devam edebilmesi ve Google ile irtibatta kalabilmesi için internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

17 yaşındaki Nji Collins Gbah, Google’ın her yıl düzenlediği kodlama yarışması Google Code-in’i kazanan ilk Afrikalı öğrenci. Google Code-in yarışmasına dünyanın herhangi bir yerindeki 13-17 yaş arasındaki öğrenciler katılabiliyor ve yarışmada 34 farklı dalda birincilik ödülü veriliyor. İşte Nji de bu 34 dalın birisinde birinciliğe layık görüldü. Peki Nji’nin haberimize konu olmasını sağlayan şey ne?

Nji, normalde Kamerun’un Bamenda şehrinde yaşıyor. Ancak şu anda Kamerun’un başkenti olan Yaounde’deki kuzenlerinin evinde kalıyor. Çünkü hükümet, Nji’nin memleketi olan Bamenda şehrinin internetini kesti. Şehirdeki internet, Google Code-in’in son gönderimlerinden bir gün sonra kesildi. Özellikle Bamenda’da yaşayan insanlar, birçok konuda hükümetten şikayetçiler. Hükümet ise bu muhalifliğe, sosyal medyanın kötü amaçlı kullanımı nedeniyle tutuklamalar ve uyarılarla karşılık veriyor. Hak aktivistleri, internetin kesilmesini muhalefetin engellenmesinin bir yolu olduğu düşünüyorlar.

BBC’ye konuşan Nji ise, bu konuyla ilgili olarak internet bağlantısı istediğini, böylece çalışmaya devam edebileceğini ve Google ile irtibatta kalabileceğini söyledi. Bununla birlikte, iki yıllık programlama öğreniminden elde ettiği bilgileri kullanarak yarışmadaki görevlerin üstesinden geldiğini ifade etti. Nji, Google tarafından belirlenen 5 kategorinin tümünü kapsayan 20 görevi tamamladı. Kamerunlu öğrenci, yarışmada birinci olması nedeniyle Google’ın Silikon Vadisi’ndeki genel merkezinde dört gün geçirmeye hak kazandı. Ayrıca hayalinin bir gün orada çalışmak olduğunu belirtti.