Firmanın sunduğu konum geçmişi hizmeti, kişilerin istedikleri tarih aralığında nerede bulunduklarını görebilmelerine imkan veriyor. Fakat bunu sağlayabilmek için cihazınızla ilgili çok sayıda bilgiyi kayıt altına alan Google, bu noktada kullanıcıların gizlilikleriyle ilgili endişe yaşamalarına da neden oluyor.

Akıllı telefonların seyahat etme şekli üzerinde devrim etkisine neden oldukları söylenebilir ama, sizi A noktasından B noktasına götürmek, Google'ın sunduğu konum hizmetlerine yönelik geniş bir hizmetin sadece bir bölümü.

Quartz adlı web sitesi, kullanıcıları takip altına alan Android'in konum özelliklerindeki özel bir bölüm hakkında bazı detaylara girmiş. Sitenin elde ettiği sonuçlar, şok edici türden.

Konum Geçmişi özelliği telefonunuzun, bilindik bir rota ile ilgili otomatik trafik güncellemeleri sağlamasına imkan veriyor. Ya da geçmişte herhangi bir gün nerelerde seyahat ettiğinize dair size bir harita sunuyor. Google bu bilgiyi sunmak için nerede olduğunuz ya da geçmişte nerelerde bulunduğunuz konusunda bilgi sahibi olmak zorunda. Bu nedenle firma, bu bilgileri doğrulamak için cep telefonunuzda kullanılan GPS ve Wi-Fi gibi hizmetleri kontrol altında tutuyor.

Aşağıda Google'ın 'Konum Geçmişi' üzerinden takibini yapabildiği diğer cihaz özellikleriyle ilgili Quartz'ın yayınladığı listeyi göreceksiniz.

* Telefonunuzun yapmakta olduğunuzu düşündüğü hareketlerle ilgili olasılıklar içeren bir liste (örneğin, yürüme: %51, Bisiklet Sürme: %4, Raylı Araçta Seyahat: %3, gibi).

* Barometre basıncı

* Wi-Fi'ya bağlı olup olmadığınız

* Bağlı bulunduğunuz Wi-Fi ile bağlantıyı sağlayan benzersiz tanımlayıcı, MAC adresi.

* MAC adresi, sinyal gücü ve çevrenizde bulunan Wi-Fi erişim noktalarının frekansları MAC adresi, tanımlayıcı, tip ve çevrenizde bulunan tüm Bluetooth yayın araçlarının sinyal güçlerine yönelik iki ölçü

* Telefon bataryanızın şarj seviyesi ve telefonunuzun şarj halinde olup olmadığı

* Bataryanızın voltajı

* Telefonunuzun GPS koordinatları ve bu koordinatların doğruluk derecesi

* GPS yüksekliği ve hassasiyeti

Web sitesinin yayınladığı diğer bir blog yazısında Google'ın telefonunuzu Bluetooth üzerinden nasıl takip ettiği konusu masaya yatırılmış. Öyle ki, Bluetooth kapalı olsa bile.

Google bu uygulamalarla yasa dışı bir iş yapmıyor: Bu hizmet, tercihe bağlı olarak kullanılıyor. Yani istendiği zaman kapatılabilir. Kaldı ki bu hizmetlerin kullanım koşulları halka açık olarak yayınlanıyor. Bu hizmetin hayat kalitesini yükseltecek şeylere neden olabileceğini de inkar edemeyiz.

Konum geçmişinizi yönetmek, silmek ya da kapatmak için bu bağlantılara tıklayabilir, Bluetooth ayarlarınızdan 'Bluetooth Tarama' fonksiyonunu devre dışı bırakabilirsiniz.