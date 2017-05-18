Google'ın konuşma tanıma teknolojisi, yıllar içerisinde olumlu grafik çizmeye devam ediyor. Bunca yılın ardından Ses Tanıma Teknolojisi 'neredeyse' hatasız olarak sesleri metine çevirebiliyor.

Google’ın yapay zeka işine girdiği günden beri çok hızlı bir şekilde geliştiğini gözlemleyebiliyoruz. Makine öğrenimi aşamasında olan yapay zekalar dünyayı ele geçirir mi bilinmez ancak, şu anda yapılan teknolojik gelişmelerin ardında genel olarak yapay zekaların bulunduğunu söyleyebiliriz. Google’ın dün gerçekleştirdiği konferansta yepyeni bir rapor ortaya çıktı. Telefona konuştuğunuzda sesinizi algılayıp metine çeviren “konuşma tanıma teknolojisi”, geçen onca yılın ardından hata payını inanılmaz oranlarda düşürmeyi başardı.

Şirket 2013’te konuşma tanıma teknolojisinin hata payını %23 olarak duyurmuştu. Aradan geçen 4 yılın ve yapay zekaların olaya müdahale etmesinin ardından %23 olan oran %4.9’a kadar geriledi. Böyle bir hata oranı, her 20 kelimede yalnızca birinin yanlış algılandığı anlamına geliyor. Oranın aynı şekilde azalmaya devam ettiğini gördüğümüz listede, hata oranının 2012’den bu yana %30’dan fazla azaldığını görüyoruz. Google, bu büyük başarının ardında sinir ağı kullanımı olduğunu doğruladı.

Ülkemizde pek popüler olmasa da dünyada yavaş yavaş ünlenmeye başlayan Google Home’un gelişi ile birlikte, konuşma tanıma teknolojisi de önemli oranlarda düzeldi. Google Home’un tasarlandığı dönemde 8 mikrofon kullanılmasının planlandığını söyleyen Google, daha sonradan sinir ağları isimli teknik sayesinde yalnızca 2 mikrofon ile aynı kaliteye ulaşmayı başardıklarını belirtti.

Bu özellik, her geçen gün daha iyi bir hal alıyor. Yapay zekaları parça parça geliştiren Google, ileride konuşmayı, görmeyi ve hareket etmeyi birleştirerek tam anlamıyla yapay zekalı robotlar geliştirebilecek.