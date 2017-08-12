Google’ın Kovduğu Mühendis Konuştu!

Yayınladığı bir makalede kadınların erkeklerden biyolojik olarak farklı olduğu için teknoloji sektöründe tutunamadığını söyleyen ve Google tarafından kovulan mühendis James Damore ilk kez konuştu.

Kadın erkek arasında biyolojik olarak farklar olduğunu ve bu nedenle kadınların teknoloji sektöründe tutunamadığını söyleyen Google’ın yazılım mühendisi 3300 kelimelik makalesini geçen ay insan kaynaklarıyla paylaştığını, ancak şimdi viral olduğunu söyleyen Damore şirket yönetiminin kendisine karşı bir karalama kampanyası oluşturduğunu söyledi.

Mühendis, bildiriyi yayınladıktan sonra birçok insanın okuduğunu ve kimsenin “Bunu yapamazsın” demediğini özellikle vurgulayarak, makalenin viralleştikten sonra işlerin değiştiğini söylüyor. Aynı zamanda Google’ın cinsiyet ve ırka bağlı bazı yasadışı işe alım politikaları olduğunu söyleyen Damore, Google’a suçlamalarda bulundu. Şirket bu iddiaları reddetti.

James Damore yasal yollara da başvuracağını söyledi. Ayrıca “Google’da çok yetenekli kadınlar var. Konuşulmayanların konuşulması ve Google politikalarının geliştirilmesi gerekiyor. İdeolojik olarak sınırlandırılmadan Google ve dünyayı daha iyi bir yer yapmaya çalışıyorum. Görüşlerim Yazılım Mühendisi olmak isteyen genç kızların hevesini kıracak cinsten değil. Nitekim bu alanı seçmek isteyen az sayıda kadın var. Bir kadınsanız ve teknolojiye ilginiz varsa bu mükemmel bir şey. Mutlaka peşinden gitmelisiniz çünkü bu sektör harika bir alan.” dedi.

Kısacası Google üzerime oynadı, beni karalamak istedi diyen Google’ın eski yazılım mühendisi James Damore, aynı zamanda yasal yollara başvuracağını da söyledi. Yasal yollara başvurup hakkını aradıktan sonra sonuç ne olur göreceğiz. Mühendis işini geri alabilir mi? Alsa da kendisi geri dönmek ister mi? gibi bir çok cevapsız soru var. Ancak kısa zaman içinde bu soruların da cevabı mutlaka ortaya çıkacaktır.