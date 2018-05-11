Google'ın kullanıcıların cinlerini tepesine çıkaran reCAPTCHA sistemi, sonunda yenileniyor. Robot olmadığınızı ispat etmek için artık akla karayı seçmeyeceksiniz.

Onlarca yıldır internette Rapidshare'in bekleme süreleri sonrası beni en çok çıldırtan şeylerden birisi için reCAPTCHA sistemi diyebilirim. Fotoğrafları doğru seçmenize rağmen gelen yeni doğrulama, sonra hata yapmamanıza rağmen başa dönmesi, sorulan garip garip sorular derken tıkladığınıza tıklayacağınıza sizi pişman eden bir garip doğrulama sistemi reCAPTCHA sonunda değişiyor.

Google'ın şu an deneme sürecinde olan reCAPTCHA v3, artık sizi "Ben robot değilim ulaaaan!!!" seviyesine getirmeden, sitedeki fare aktivitelerinizi ve yaptığınız işlemleri analiz ederek şüpheli bir girişimde bulunmadığınızı anlayabilecek. Bu sayede artık tek bir tıkla gitmek istediğiniz sayfaya rahatça ulaşabileceksiniz.

Sayfa içerisindeki aktivitelerinize göre puanlayacağınız yeni sistemde, şüpheli bir aktivite tespit edilmesi halinde maalesef yukardaki gibi tabela seçeceğiniz, otobüs arayacağınız garip doğrulama sistemleriyle tekrardan karşılaşma olasılığınız bulunuyor.