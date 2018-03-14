Google'ın Kurucusundan Gelen Büyük Hamle: Uçan Taksi

İnternetin hâkimi Google’ın kurucularından olan Larry Page, geçtiğimiz yıllarda Kitty Hawk adlı şirkete büyük yatırımlar yapmıştı. Şirket ise uzun uğraşlar sonucunda geliştirdiği uçan taksi modeli Cora’yı görücüye çıkardı.

Uçan taksiler son zamanlarda birçok firmanın kadrajına girmiş durumda. Şimdi ise Google'ın mali olarak desteklediği Kitty Hawk, bu furyaya katılarak geliştirdiği uçan taksi modeli Cora’yı kamuoyuna tanıttı. Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk prototipi geçen yıl üretilen insansız hava aracının, Yeni Zelanda hükümetinin de isteği ve desteği ile bu ülkede ticari taksi olarak kullanılmasının planlandığını bildirildi.

Koza biçimli bir yolcu kabinine sahip olan iki kanatlı hava aracı, bünyesindeki 13 pervane ile birlikte helikopter gibi kalkarak %100 elektrikli olarak gidebiliyor. Kalktıktan sonra pervanelerini devre dışı bırakan hava aracı, adeta bir uçağa dönüşüp havada süzülerek rotasına devam ediyor.

Elektrik ile çalışmasından dolayı çevreye zarar vermeyen ve helikopterden çok daha az ses çıkaran hava aracı, oldukça kompakt bir yapıya sahip. İki kişiyi rahatlıkla taşıyabilecek olanakta tasarlanan araç, tek sarjla 100 km kadar yol yapabilecek. İleride kişilerin Uber gibi telefon ile çağırabileceği uçan taksi, şu an için yalnızca Yeni Zelanda’da test ediliyor. Yeni Zelanda hükümetinin desteğini arkasına alan şirket, bu destek ile sürecin 3 yıla kadar tamamlanabileceğini bildiriyor. Ayrıca şunu da belirtmek gerekirse, 3 yıla kadar kullanılması planlanan hava aracı, herhangi piste ihtiyaç duymuyor. Cora, şu an için diğer insansız hava araçlarına rakip olma niteliğinde gibi görünüyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden, New York Times’a yaptığı açıklamada, Kitty Hawk’ın insansız hava aracının ruhsat sürecini başlattığının altını çizmek ile beraber, “Yeni Zelenda’da 2050 yılında karbon salınımını sıfırlamayı amaçlıyoruz. Bu yüzden bunun gibi heyecan verici projeler bizi hedefimize daha da yakınlaştırıyor.” dedi.

Geçmişte çizgi filmlerde gördüğümüz uçan arabaların hayatımızın bir parçası olmasına çok az kaldı. Oldukça havalı gördülen uçak taksiler belli kesimlerin ilgi odağı olacak gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu taksilerden istenen verim sağlanabilecek mi?