Google'ın Kurucusundan Yapay Zekaya Karşı Uyarı!

Google’ın kurucusu ve Alphabet Başkanı Sergey Brin, yatırımcılar için yazdığı açık mektubunun bir bölümünü yapay zekaya ayırdı. Mektup, yapay zekaya karşı birtakım uyarıları da içeriyor.

Google’ın kurucularından biri olan ve aynı zamanda bünyesinde Google’ı da barındıran Alphabet Başkanı Sergey Brin, şirketin ve günümüz teknolojilerinin geleceğine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Yapay zekadan, 'hayatımda tanık olduğum en görkemli bilişim gelişimi' diye söz eden Brin, yaşadığımız dönemi rönesans ile kıyasladı.

Brin, “Yapay zeka teknolojileri hızlı bir biçimde gelişse de, söz konusu gelişimin önünde zorlu engeller ve muhtemel tehlikeler var” dedi.

Teknoloji şirketlerinin yapay zekayı etik maksatlarla kullanma sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Brin, yapay zekanın pek çok endüstride işsizliğe neden olacağı konusunda uyardı.

Daha önce Londra merkezli bir düşünce kuruluşu olan Reform da, yapay zekanın 2030 yılından sonra sadece İngiltere’de binlerce kişinin işini devralacağını belirten raporunu kamuoyu ile paylaşmıştı.