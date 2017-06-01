Google, ilk kez Amerika dışında bir kampüsü Londra'ya açacak. Yeni kampüs tamamlandığında 7.000 çalışanı içerisinde barındıracak.

Google’ın San Francisco’da bulunan ofisini bilmeyen yoktur. Birçok otoriteye göre en iyi iş yeri olarak gösterilen Google, 1 milyar pound’luk maliyetle Londra’ya yeni bir ofis açacağını duyurdu. Bu para TL’ye çevrildiğinde 4 milyar 549 milyon TL gibi absürt bir rakama denk geliyor. San Francisco’daki kampüsün tasarımına benzeyecek Google ofisinde, ağaç kaplı koşu pistleri, dinlenme alanları ve spor salonları gibi sayısız aktivite alanı bulunacak. 11 katlı binanın en üst katı, olduğu gibi ağaç ve aktivite alanlarına ayrılıyor.

King Cross üzerinde olması planlanan yeni kampüs, ABD dışında Google tarafından tasarlanmış ilk “kampüs” olacak. 2018’de hizmete girmesi beklenen bina, 7.000 kadar Google çalışanına ev sahipliği yapacak.

Kampüs tamamlandığında dünyanın en iyi yerlerinden birisi olacağını söyleyen Google, böylelikle Google’da işe başlamak isteyen milyonlarca gence de umut kaynağı oldu. Yarı olimpik yüzme havuzu, fitness merkezi, futbol, basketbol sahaları gibi birçok aktivitesi bulunan binanın duvarlarını ağaçlar ve yeşiller donatacak. Çalışanların rahat olmasını sağlamak için ücretsiz yiyecek ve içecek sağlayan kafeler bulunduracak yeni ofis, Google’ın patronu Larry Page’in onayından geçerek kabul edilmiş.

Google, Londra’dan sonra başka ülkelerde de böyle kampüsler açar mı dersiniz?