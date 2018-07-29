Android telefonlarda bulunan bu özelliği açtığınız taktirde kullandığınız kelimelerin sonrasına gelebilecek bazı kelimeler otomatik olarak önerilmektedir.

Bu işlevsel özellik hızlı ve daha pratik mesaj yazmayı seven insanlar tarafından sıkça kullanılmakta. Ancak son zamanlarda ilginç bir öneride bulunan Google, birçok dikkatsiz insanı zor durumda bırakmış olabilir. Kullanıcılar mesaj kısmında "sit on"(otur) yazdıklarında öneri olarak "my face"(yüzüm) verilmekte, yani öneriyi kabul etmeleri halinde konuştukları kişiye yüzüme otur mesajını göndermiş olacaklardır.

Twitter'da bir kullanıcı, çocuklarının bakıcı adayına oturma izninin olup olmadığını sormak istediğini ve klavyenin yüzüme otur olarak önerdiğini belirtti. Daha önce bu kelime dizisini mesaj yazarken kullanmadığını belirten blogger, aynı sorunla karşılaşan onlarca kişiden cevap aldı ve herkes aynı dertten muzdaripti.

Neyse ki son anda durumu fark eden kullanıcı, mesajın yanlış bir şekilde gönderilmesini engelledi ve ufak çaplı bir krizin önüne geçmiş oldu. Google'a bildirilen durum sonrasında bir yetkili yaptığı açıklamada, "Gboard, genel olarak bu tür tahminleri önlemek için tasarlandı ancak insan dili karmaşıktır ve hassas ifadeleri filtreleyen her tür sistemde olduğu gibi bazen uygunsuz öneriler, makine öğrenim modellerini yönlendirir. Uygunsuz bir öneri öğrendiğimizde, onu hızla kaldırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Google'ın yaptığı açıklamalara göre Gboard, tüm kullanıcıları için bir "genel dil modeli" kullanır ancak aynı zamanda, kullanıcıların mesajlaşma geçmişine dayalı ifadeler önermek için kişiselleştirilmiş bir algoritma bulunmakta. Bu nedenle bazen böyle hatalar olabiliyor ve siz de önerilen kelimeye dokunup çöp kutusuna sürükleyerek belirli ifadeleri önerilerinden kaldırabilirsiniz. Ayrıca Android'in klavye ayarları üzerinden, özelleştirilmiş önerileri tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.