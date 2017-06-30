Google’ın Mobil Veri Tasarrufu Sağlayan Uygulaması Çıktı!

Hareket halindesiniz ve bağlanabileceğiniz herhangi bir Wi-Fi ağı bulamıyor, mobil internetinizi kullanıyorsunuz. Özellikle 4.5 G’nin yüksek bağlantı hızları internetinizi adeta sömürüyor. Google’ın Triangle uygulaması sayesinde mobil internetinizden tasarruf etmeniz mümkün.

Google’ın insana çok şükür dedirten bir mantığa sahip olan uygulaması Triangle ortaya çıktı. Uygulama, temel olarak diğer uygulamaların paketinizden ne kadar internet harcadığınızı kontrol etmenizi sağlıyor. Yetersiz bir pakete sahip sözleşme yaptıysanız bu uygulama size ilaç gibi gelecek.

Yapmanız gereken ise çok basit: Triangle'ı çalıştırın, gerekli izinleri verin ve daha sonra veri kullanımını izleyen ekranlar arasında dolaşın. 2G / 3G / 4G verilere sahip olsanız bile mobil veri kullanımını her uygulama için özel olarak sınırlayabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanızın bilginiz olmadan arka planda veri tüketmesini engelleyebilirsiniz.