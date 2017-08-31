Google Kamera uygulamasının HDR+ modunu diğer Android cihazlara da getiren Google Kamera APK'sının Android Oreo sürümü geldi!

Google’ın Pixel ve Nexus cihazlarına sunduğu en önemli özelliklerden biri de HDR+ modu. Çok daha hızlı ve otomatik HDR görüntüler çekilebilmesini sağlayan bu mod, diğer Android cihazlarda yoktu. Fakat uygulama geliştiricileri, APK olarak diğer Android cihazlara da Google Kamera uygulamasını getirdiler.

Eski Google Kamera sürümü bazı telefonlarda hatalı çalışabiliyordu, hatta bazılarında açılmıyordu bile. Bazı cihazlarda ise yalnızca ‘HDR+ Açık’ olarak çalışıyor, Otomatik HDR+ moduna geçilmiyordu.

Android Oreo’nun çıkmasıyla birlikte yenilenmiş Google Kamera uygulaması da kullanıcılara sunuldu. Bir önceki uygulamanın neredeyse tüm hatalarını gideren geliştiriciler, artık çok daha kararlı bir HDR+ deneyimi sunuyorlar.

Yeni gelen sürümle birlikte Otomatik HDR+ özelliği sorunsuz olarak çalışıyor. Böylece anlık çekimlerde de HDR görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ayrıca yeni gelen bir özellik ile 60fps video çeken bir ön kameraya da sahip olacaksınız.

Bu uygulama yalnızca Galaxy S8, HTC U11 gibi Snapdragon 835 işlemci ya da LG G6 gibi Snapdragon 820/821 işlemci bulunan cihazlarda çalışıyor. Malum, HDR çekimler daha güçlü işlemciler istiyor.

Eğer Snapdragon 835’li bir cihazınız varsa buraya, Snapdragon 820/821’li bir cihazınız varsa buraya tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz.