Nexus 5X ve 6P Cihazları Android P Güncellemesi Almayacak

Google, Android P geliştirici önizlemesi ile birlikte yeni güncelleştirmeyi almayacak cihazları da belli olmuş oldu.

Google’ın yaz aylarında tam sürüme çıkarması beklenen yeni işletim sistemi Android P’nin geliştirici önizleme sürümü yayınlandı. Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL kullanıcılarının Android 9.0 P’nin geliştirici sürümünü indirmesine izin veren Google, artık iyice eskiyen akıllı telefonları Nexus 5X ve Nexus 6P’nin Android P’ye güncellenmeyeceğini açıkladı.

Nexus gibi bir dönemin en çok sevilen akıllı telefonlarının son temsilcilerinin yeni bir Android desteğini almayacağını öğrenmek üzücü olsa da, bu durumu az çok herkes tahmin ediyordu.

Google, Android P’yi Nexus cihazlarına sunmayacağını açıklasa da, Android 8.0 Oreo’nun güvenlik güncelleştirmelerinin Kasım 2018’e kadar devam edeceğini açıkladı. Google, Kasım 2018’den sonra güvenlik güncelleştirmelerini bıraktıktan sonra akıllı telefonunuz hacker’lara karşı savunmasız olacaktır. Eğer fotoğraf ve diğer verilerinizi önemsiyorsanız, Kasım ayından sonra yeni bir telefona geçmek sizin için en uygunu olacaktır.

Google’ın en azından 2016 çıkışlı Nexus 6P’ye bir sene daha destek vermesi çok iyi olabilirdi. Google dışında Android P’yi alacak cihazlar şu an için belli değil. İlerleyen dönemde, hangi cihazların Android P’ye geçeceği açıklanacaktır.