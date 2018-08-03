Google Measure Artık Dikey Yüzeyleri de Ölçebilecek

Google'ın arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan ölçüm uygulaması Measure, son gelen güncelleme ile beraber dikey ölçüm de yapabilecek.

Google'ın Measure uygulaması, akıllı telefonun haricinde herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan yüzeylerin ölçümlerini alabilen başarılı bir uygulamadır. Ancak uygulama tanıtıldığından beri yalnızca yatay yüzeylerin ölçümünü yapabilmekteydi. Measure'ın en son yayınlanan v2.1 sürümünde, uygulamanın dikey yüzeyleri de tanıyacağı belirtildi.

Gün içerisinde sıkça kullanabileceğiniz bir uygulama olan Google Measure, hem mesafe hem de yükseklik ölçümleri konusunda yardımcı olmaktadır. Bu güncelleme ile beraber gelen başka bir özellik ise, mevcut ölçümü panoya kaydeden bir kopyalama seçeneğidir. Bu özellik sayesinde ölçümlerinizi diğer uygulamalar ile kolayca paylaşabileceksiniz.

Google'ın büyük başarı sağlayan uygulaması, maalesef ki kısıtlı bir kullanıcı grubu tarafından kullanılabilmekte. Yalnızca ARCore teknolojisini destekleyen cihazlarda çalışabilen Measure, arttırılmış gerçeklik üzerine odaklanmış telefonları hedeflemekte. Eğer siz de ARCore teknolojisini destekleyen bir cihaza sahipseniz, bu bağlantıyı kullanarak uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.