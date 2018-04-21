Google'ın senelerdir kullanımda olan otomatik tamamlama özelliği, bugün geldiği noktada, her gün 200 yıllık yazı yazıyor.

Google, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, otomatik tamamlama özelliğine dair bazı bilgiler verdi. Özelliğin, her gün yaklaşık olarak 200 yıllık yazı ürettiğini söyleyen yetkililer, henüz geliştirilmesi gerekse de elde edilen verilerin oldukça başarılı bulunduğunu söyledi. Eğer Google'ın tamamlayıcısının bir günde ürettiği yazıyı yazmaya kalksaydık, bu ortalama 200 yılımızı alacaktı. Aslında otomatik tamamlamanın tahmin merkezli bir sistem olduğunu belirten yetkililer, tamamlamaların her zaman en doğru sonucu vermemesini de buna bağlıyor.

Şirket, sistemin hala mükemmel olmadığını kabul ediyor ancak tamamlama özelliği sürekli olarak artan arama girişleri sayesinde aslında kendini durmadan geliştiriyor. Sunulan ve uygunsuz bulunan bazı tahminler ile ilgili de temel bir açıklama yapan şirket, eğer bir sözcük girildiğinde uygunsuz bir tamamlama önerisi geliyorsa bunun sebebinin o aramanın birileri tarafından önceden sıklıkla yapılmış olduğunu söylüyor ve pratikte bu uygunsuz tamamlamaların aslında bir sorun olmadığını ifade ediyor.

Google, tüm özelliklerini, ürünlerini sürekli olarak geliştiren bir şirket ve uygunsuz tamamlama önerileri konusunda belli ki çok büyük bir iyileştirmeye gitmeyi düşünmüyorlar çünkü bunu bir hata olarak görmüyorlar. Sistemin işleyiş biçimini de göz önüne alındığında, aslında bu yanlış bir bakış değil. Google bu konuda net bir tavır sergiliyor ve sistemin gelişmesi gereken konuların bu 'uygunsuz' kelimeler olmadığını savunmaya devam ediyor. Aslında özelliğin ne kadar kullanışlı olduğunu düşünürsek, bunu çoğu kullanıcının bir sorun olarak değerlendirmediğini de söylemek mümkün.