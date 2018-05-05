Google'ın Otonom Aracı Waymo, Arizona'da Bir Kazaya Karıştı

Google’ın gelişimini üstlendiği Waymo Self-Driving aracı, geçtiğimiz günlerde bir kazaya karıştı. Kayıtlara göre yaşanan kazada Google'ın aracının bir suçu bulunmuyor.

Gün geçtikçe teknoloji gelişiyor ve ne yazık ki bunun bedelini de yine insanlar ödüyor. Google'ın geliştiriciliğini üstlendiği Waymo'nun kendi kendine giden aracı Chrysler Pacifica, geçtiğimiz günlerde bir trafik kazasına karıştı.

Otonom araçlara dair bir kez daha güvenleri sarsan bu olay sırasında, aracı uzaktan kullanan kişinin otomatik pilotta bıraktığı düşünülüyor, ancak henüz adamın bu durumdan dolayı suçlanıp suçlanmayacağı bilinmiyor. Kazaya karışan her iki araçtaki sürücüler kazayı ucuz atlatmış olmaları olayın daha büyük bir seviyeye ulaşmasını engelledi.

Polisler, Waymo aracının 45 km/s hız sınırında gittiğini ve herhangi bir teknik arıza olmadığını doğruladı. Waymo şirketi, trafikte kendilerinin suçlu olmadığını kanıtlar nitelikte bir kaydı da YouTube üzerinden paylaştı.

ABD eyaletinde ikinci otonom kazası olması dolayısıyla otonom araçlara güven sarsılabilir, ancak Waymo bu kazanın kendilerinden kaynaklanmadığını savunuyor. Olay sırasındaki Honda Civic marka diğer aracın, Chandler Bulvarı'ndaki bir kavşakta ilerlerken ters yönde giden bir araçla çarpışmaktan kaçınmak için Westbound şeridindeki yaklaşan trafiğe girdiği ve Google otonom aracıyla karşılaştığı düşünülüyor.