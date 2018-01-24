Google'ın Paylaşımı, Android P'nin Adını Ortaya Çıkardı

Teknoloji devi Google, her yıl düzenlediği geliştiriciler zirvesi I/O 2018 etkinliği için bir tweet attı. Hemen ardından dönen beyin fırtınaları, Android’in 9. sürümü olacak Anroid P’nin adını ortaya çıkartmış olabilir.

Google, her yıl gerçekleştirdiği geliştiriciler konferansının 2018 ayağı için hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Firmanın Google Developers isimli resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşım, etkinliğin detayları hakkında yakında bilgi sahibi olacağımızı gösteriyor.

Ancak bu paylaşımda bir duyurudan fazlası var:

"#io18 için planlar yolda"

Eğer tweet’in sonundaki bağlantıya tıklarsanız, Google Sosk Görünümü ile rahatça gezebileceğiniz bir mekana yönlendiriliyorsunuz. Burası, firmanın sunduğu bütün platformlarda ter döken geliştiricilere ayrılan Google Developers binasından başka bir yer değil. Bağlantıyla gittiğiniz sitede bu binanın resepsiyon kısmına kadar ilerleyebiliyorsunuz.

Her zamanki gibi Google, insanların içindeki kaşif duygularını körükleyecek işler konusunda uzmanlığını gösteriyor. Resepsiyon içerisinde dolaşırken, sağda solda pek çok göze çarpan detay görüyorsunuz:

Resepsiyondaki takvim 5 ağustos tarihini gösteriyor. Bu tarih, ABD’de bir ulusal bir kutlama günü olan Kız Kardeşler Günü’nü işaret ediyor.

Sehpanın üzerinde ise Kız Kardeşim Carrie isimli bir kitap bulunuyor.

Duvardaki Google Developers logosunun yanındaki çerçeveli resimde üç kız kardeşin bulunduğu bir tablo var. (Brontee kardeşleri olarak geçiyor.)

Ayrıca televizyondaki manzara resmi ABD’nin Oregon eyaletinde bulunan Üç Kız Kardeş Volkanı’nı gösteriyor.

Elbette takvimde görünen tarihin, I/O 2018 etkiliğinin başlangıcı olabileceğini düşünüyoruz. Google adeta evden kaçış oyunu havasında, pek çok sır dolu ve oldukça sıradan görünen bir sanal tur hazırlamış.

Fakat tüm bu detayları unutturan mükemmel bir ayrıntı daha var. Bir ananaslı kek:

Google mobil işletim sistemi Android’i alfabetik sırayla isimlendirmeye özen gösteriyor. En azından sürümlerin baş harflerine bakıldığında bu düzeni açıkça görebiliyoruz. (Marshmellow, Nougat, Oreo vb.) Bu nedenle sonraki Android sürümünün P harfi ile başlayacağını da biliyoruz. Diğer yandan her sürümün bir tatlı ile adlandırıldığını bildiğimiz için, P harfi ile başlayan bir tatlı aramaya başlıyoruz.

Resimde karşımıza çıkan ananaslı kek ise bize aradığımızı veriyor. Çünkü ananas keki, İngilizce’de Pineapple Cake olarak biliniyor. Bu nedenle Google’ın böyle bir ipucuyu boşu boşuna sunduğunu düşünmek imkansız bir hal alıyor.

Google Developers binasının lobisini şuradaki bağlantıdan ziyaret edebilir ve nelerle karşılaştığınızı bize yorumlar kısmından bildirebilirsiniz.