Teknoloji etkinliklerinde duyurulan yeni özellik veya uygulamalardan etkilenmeniz olası. Ancak Google, bir özelliği duyurmasına rağmen bazı sözlerini tutmadı.

İnsanları büyük bir teknoloji vaadiyle etkilemek, bir şirketin yapabileceği şeylerden biridir. Zor olan ise sahnede insanlara verdiğiniz vaatleri yerine getirmek ve kullanıcıları memnun edebilmektir. Google'ın CEO'su Sundar Pichai de bunun farkında olmalı.

Google, önceki günlerde tek bir dokunuşla istenmeyen nesneleri fotoğraftan kaldıran bir yapay zeka özelliğini tanıtmıştı. Elbette, kullanıcılar bunun Photoshop gibi bazı uygulamaları ortadan kaldırabileceğini düşündü, ancak Google bu vaadini henüz yerine getirmedi.

Pichai, özellik hakkındaki konuşmasında: "Örneğin kızınızın beyzbol maçındaki harika bir fotoğrafını çekerken önünüze bir engel gelebilir. Bu engeli kaldırabilmek fotoğrafı daha mükemmel yapacak." dedi. Bu sözlerle harikaymış gibi duran bu özellik, anılarımızı daha harika yapamadı. Çünkü çok yakında çıkacak olsa da dünkü etkinlikte Google Fotoğraflara gelecek yeni özelliklerden bahsedilmesine rağmen bu konudan hiç söz edilmedi.

Yine de bu konudaki umudunuzu yitirmek istemiyorsanız, söylemeliyiz ki Google'ın bazı uygulamaları geliştirmesi epey zaman alabiliyor.