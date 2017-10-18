Google Pixel 2'nin 'Her Zaman Açık' Ekranı İçin Aldığı Önlem

Google Pixel 2 cihazlarında "her zaman açık ekran" teknolojisini kullanıyor. Bu uygulamanın OLED ekranlarda yaptığı yanma etkisinden kurtulmak için Google yeni bir yol çiziyor.

OLED teknolojisi, Samsung başta olmak üzere pek çok şirket tarafından geliştirilmeye devam ediyor. AMOLED ekranlarla birlikte çok daha iyi görünüm sunan OLED ekranlar, her zaman açık ekran uygulaması ile birleştiğinde ortaya pek hoş olmayan yanmalar çıkabiliyordu.

AMOLED ekranlarda bir ekran uzun süre boyunca tek bir görüntüyü verirse, piksellerde yanma gerçekleşir ve o görüntü sonsuza kadar silik bir şekilde orada gözükür. Büyük firmalar bunun önüne geçmek için çok çalışıyorlar. Örneğin Samsung, Galaxy S8 ve Note 8 telefonlarında her zaman açık uygulamasındaki yazıları sürekli hareket ettiriyor. Küçük bir ölçekte yapılan bu işlem, telefonun piksellerinin yanmasını önlüyor.

Google ise Pixel 2 cihazıyla çok daha ince bir yaklaşım benimsemeye karar verdi. Telefonun ekranındakilerin sürekli dolaşması yerine, “en fazla” bir piksel ilerlemesini sağlayan Pixel 2, siz görüntünün değiştiğini fark etmeden olayları çözmeyi hedefliyor. Google, konu hakkında yaptığı açıklamada “Her dakika en fazla bir piksel ilerleyerek çok ince hareket ediyor. Yine de etkiyi görmenin kolay bir yolu var; tarihi değiştirseniz zamanın hareket ettiğini göreceksiniz” açıklamasında bulundu.

Bu sistemin ne düzeyde çalıştığı bilinmiyor, ancak neticede Google bu konuda bir güvenlik önlemi belirlemiş. Peki, sizce “her zaman açık ekran” teknolojisi tüm bu tehlikeleri ve şarj tüketimi ile kullanıcıları memnun edebiliyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum.