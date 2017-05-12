Google’ın Pixel 2’si Galaxy S8’e Meydan Okuyacak!

Google'ın Pixel serisi, kullanıcıları sevindirmiş diğer Android telefon üreticilerini kaygılandırmıştı. Bir sızıntıya göre ortaya çıkan yeni Pixel 2 telefonlardan "Taimen" kodlu akıllı telefonun Geekbench 'teki benchmark verileri, Pixel 2'nin Galaxy S8'e bile meydan okuyabileceğini ortaya koyuyor.

Google’ın Pixel serisi, akıllı telefon kullancıları tarafından rağbet görmüş ancak Android tabanlı telefon üreticilerinin gözünü korkutmuştu. Google’ın hem işletim sistemi Android’in mimarı hem de telefon üreticisi rolünü beraber göğüslemesi; Pixel’lerin piyasa rekabetinde bir adım öne çıkacağı endişesini doğurmuştu.

Pixel’in ilk versiyonları için olmasa bile çıkacak Pixel 2 için endişelenmeleri yersiz olmayacaktır. Çünkü ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre, “Google Taimen” kodlu bir cihazın benchmark performansı 4GB RAM ve 1.9GHz kapasiteli, 8 çekirdekli Qualcomm işlemci ile kayıtlarda görünüyor. Bu koda sahip cihaz muhtemelen "Google Pixel 2" olarak karşımmıza çıkacak. Geekbench veritabanında bulunan bu kayıtlar, Pixel 2’nin 8 çekirdekli bir işlemci ile piyasaya çıkacağını doğrular nitelikte. Bu da pazardaki diğer Android telefonlara açık olarak meydan okuma demek!

Uzun süredir Pixel’in Muskie, Walleye ve Taimen isimleriyle eski okyanus yaratıkları konseptiyle, piyasaya çıkacağı söyleniyordu. Geekbench’te Taimen’in verilerinin ortaya çıkması, dedikoduları doğrular nitelikte. Özellikle Galaxy S8’in çok çekirdekli işlemcisinin benchmark testlerinde aldığı puan 6084 iken Taimen’in 6284 alması, akıllı telefon piyasasındaki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Elbette konu hakkında resmi bir açıklama yok, Google henüz açıklama yapmadı. İşin aslı, Google’ın açıklaması ile belli olacak.