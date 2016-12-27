Google’ın Play Store’dan Sildiği 6 Gizli Uygulama!

Google her uygulamayı Play Store'a almıyor. Ancak internette "apk" uzantılı birçok uygulama dolaşıyor. Google'ın yasakladığı ancak internette popüler olan 6 uygulamayı listeledik.

Her gün binlerce uygulama PlayStore’a yükleniyor ve Google tarafından test edildikten sonra uygun değilse yayına alınmıyor. Fakat bu demek değildir ki, bu uygulamaları akıllı telefon sahipleri kullanamaz. Ayrıca, uygulama indirmenin tek yolunun Google PlayStore olmadığını da hatırlatırız. Elbetteki diğer yollarda güvenlik garantisi yok, çünkü kötü niyetli kişiler bu uygulamaların içine telefonunuzdaki bilgileri çalmak için zararlı kodlar yazmış olabilir.

Yine de, bazı uygulamalar işe yarar olabiliyor. Google sadece zararlı olduğu için değil, politikalarına aykırı olduğu için de PlayStore’dan uygulama kaldırıyor. Bunlardan 6 tanesini derledik. Eğer bu uygulamaları yüklemek istiyorsanız, bir daha düşünün; Google garantisi olmadığını aklınızdan çıkarmayın.

1-LMT Launcher

Telefonunuz için navigasyon seçenekleri sunuyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

2-Amazon Underground

Amazon.com’un uygulaması. Paralı uygulamanın ücretsiz hali. Onlarca ücretsiz uygulama mevcut. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

3-Amazon Video

Birçok videoya ulaşabileceğiniz bir Amazon Video uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

4-MIUI Music

Çinli bir firmanın uygulaması olan MIUI Music'te birçok şarkı bulunuyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

5-OGInsta+

Instagram resimlerini yüklemek veya yakınlaştırmak için kullanılan bir program. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

6-Dentex Downloader

Özellikle video yüklemede kullanılan bir program. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.