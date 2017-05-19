Google'ın Sesli Asistanı Artık Buzdolabında!

Artık Google'ın ses kontrollü asistanını LG buzdolaplarında göreceğiz.

Şimdilik sesle kontrol edebildiğimiz Google Assistant, sadece telefonumuzda ve Google Ev Hoparlöründe bulunuyor. Fakat Google ve LG'nin güçlerini birleştirmesi sonrasında artık başka cihazlarda da Google'ın bu asistanını görebileceğiz.

Google ve LG'nin anlaşmaları sonrasında ev işlerimizi kolaylaştırmamız için LG bazı üst segment ürünlerine Google'ın sesle kontrol edilebilen asistanını dahil edecek. Buzdolabına dahil edilmiş bu asistana "Google, bana buz yap!" gibi komutlar vererek kolayca istediğimize sahip olabileceğiz.

LG şimdilik hava temizleyicisi, buzdolabı ve bulaşık makinesi cihazlarına bu özelliği dahil etmekte. Tahmin edebileceğimiz gibi her cihaz kendine özgü bazı komutlara sahip olacak. Yani hava temizleyicisine "Havayı temizle.", bulaşık makinesine "Programı başlat." ve buzdolabına da "Buz yap." gibi komutlarla seslenebileceğiz.

Bu ses kontrollü cihazlar Amerika'da Haziran itibariyle satışa sunulacak. Yani gelecek korktuğumuz kadar uzak değil. Bu ürünlerin fiyatlarının oldukça yüksek olacağını bildiğimiz için her eve kolayca giremeyeceğini düşünebiliriz. Tabi bu teknolojinin de fiyatı zamanla azalacağı için uzun vadede tüm evler böyle akıllı cihazlara sahip olacaktır.